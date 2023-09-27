أبوعريش تزهو برائحة الفل

(MENAFN
- Al Watan) ازدانت محافظة أبوعريش برائحة الفل والنباتات العطرية، وغطت كافة أرجائها، وقص أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر، شريط افتتاح مهرجان الفل والنباتات العطرية الأول بالمحافظة، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات الأمنية، ومشايخ المحافظة، في وقت طالب أمير جازان باستثمار الفل بشكل إيجابي، متسائلا عن تصديره لمناطق المملكة.
خيمة المهرجان
قدم أمير المنطقة، أطفال المحافظة المتوشحات بالفل، للجلوس على كرسي الفل المصنوع بالمهرجان، وسط ترحيبه بهم، وتجول الأمير محمد بن ناصر داخل الخيمة المخصصة للمهرجان، واستمع إلى شرح مفصل من الجهات المنظمة، وسط تغني الجميع بالفل والنباتات العطرية.
اجتماع مثمر
ناقش أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز، مع جهات عدة مشاريع تطويرية بالمنطقة، واستمع إلى شرح مفصل من أمين المنطقة، المهندس يحي الغزواني، ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، المهندس علي آل عطيف، عن المشروعات، وأثمر الاجتماع عن تحقيق الوعود بتسريع الخطط التطويرية، والتي تسهم في تنمية ونهضة المنطقة بشكل عام، وتجول وسط حديقة الشهداء، والتقى المواطنين والمواطنات، وأطلق حاضنات الأسر المنتجة.
كما رعى أمير جازان احتفال أهالي محافظة أبوعريش، واشتمل الحفل على أوبريت غنائي، وقصائد شعرية، وكلمة الأهالي، وعروض فنية وغيرها.
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