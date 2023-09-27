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أبوعريش تزهو برائحة الفل

9/27/2023 11:14:48 PM

(MENAFN- Al Watan) ازدانت محافظة أبوعريش برائحة الفل والنباتات العطرية، وغطت كافة أرجائها، وقص أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر، شريط افتتاح مهرجان الفل والنباتات العطرية الأول بالمحافظة، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات الأمنية، ومشايخ المحافظة، في وقت طالب أمير جازان باستثمار الفل بشكل إيجابي، متسائلا عن تصديره لمناطق المملكة.
خيمة المهرجان
قدم أمير المنطقة، أطفال المحافظة المتوشحات بالفل، للجلوس على كرسي الفل المصنوع بالمهرجان، وسط ترحيبه بهم، وتجول الأمير محمد بن ناصر داخل الخيمة المخصصة للمهرجان، واستمع إلى شرح مفصل من الجهات المنظمة، وسط تغني الجميع بالفل والنباتات العطرية.
اجتماع مثمر
ناقش أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز، مع جهات عدة مشاريع تطويرية بالمنطقة، واستمع إلى شرح مفصل من أمين المنطقة، المهندس يحي الغزواني، ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، المهندس علي آل عطيف، عن المشروعات، وأثمر الاجتماع عن تحقيق الوعود بتسريع الخطط التطويرية، والتي تسهم في تنمية ونهضة المنطقة بشكل عام، وتجول وسط حديقة الشهداء، والتقى المواطنين والمواطنات، وأطلق حاضنات الأسر المنتجة.
كما رعى أمير جازان احتفال أهالي محافظة أبوعريش، واشتمل الحفل على أوبريت غنائي، وقصائد شعرية، وكلمة الأهالي، وعروض فنية وغيرها.

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