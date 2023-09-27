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غالبية فيتامينات الأسواق مصنعة وليست طبيعية

9/27/2023 11:14:48 PM
(MENAFN- Al Watan) يظن الكثير أن استهلاك المزيد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة جيدًا ونافعًا في كبح جماح الخلايا السرطانية. لكن كشفت دراسة حديثة العكس، إذ إن هذه الفيتامينات ومضادات الأكسدة بجرعات عالية كبحت الجذور الحرة التي يُظن أن لها دورا في زيادة انتشار السرطان، مما يؤدي إلى ارتفاع بروتين معين، وهو عامل نمو للأنسجة تستخدمه الخلايا السرطانية في النمو، وبناء أوعية دموية للتمدد والانتشار، مما يؤدي إلى النمو السريع والكبير للورم السرطاني. أما الأمر الآخر فهو أن الأغلبية الساحقة للفيتامينات الموجودة في السوق مصنوعة في المختبر، وليست مستخلصة من الغذاء.
المشورة الطبية
أوضح الدكتور غسان بوخمسين (صيدلي أول): ينبغي هنا تأكيد أمرين رئيسيين: الفيتامينات لا تسبب السرطان، أي أنها ليست سببا في حدوثه، ولكنها تزيد الوضع سوءا للمصابين به. لذا يجب على المصابين بالسرطان أخذ المشورة الطبية من الطبيب المختص قبل التفكير في تناول أي مكمل غذائي.
الأمر الآخر أن الأغلبية الساحقة للفيتامينات الموجودة في السوق هي فيتامينات مصنعة وليست طبيعية، أي أنها مصنوعة في المختبر، وليست مستخلصة من الغذاء، لذلك يعتبرها العلماء صورة فيتامين، وليست فيتامينا طبيعيا، ولا تعطي الأثر الفسيولوجي للفيتامين الطبيعي الموجود في الغذاء، لذلك الأفضل هو استهلاك الفيتامينات ومضادات الأكسدة من مصادرها الطبيعية من الخضراوات والفواكه، فالفيتامينات الغذائية هي الصورة الطبيعية للفيتامينات التي يمتصها الجسم، وتقوم بالدور الفسيولوجي المطلوب منها، ولا تسبب تسمما أو أضرارا صحية، كونها موجودة بنسب طبيعية ومتوازنة في الغذاء. أما مكملات الفيتامينات والمضادات فلا داعي للشخص السليم الخالي من الأمراض أن يتناولها، ولكن هناك حالات مرضية معينة تحتاجها، ويحددها الطبيب المعالج.
الصحي الذكي
أبان مستشار الإعلام الصحي الصيدلي صبحي الحداد أن الفيتامينات والمعادن مهمة جدا لصحة الجسم، إذ يجب الحصول على إمدادات ثابتة منها، حيث تقلل هذه العناصر الغذائية من مخاطر الإصابة بالأمراض، بما في ذلك السكتة الدماغية والسكري والسرطان، وتلعب هذه العناصر الغذائية دورا في حماية الصحة والوقاية من المرض، إذ يجب تقوية النظام الغذائي اليومي، ليشمل مجموعة كاملة من العناصر الغذائية، والقيام بذلك دون نفقة أو مخاطر الفيتامينات المتعددة أو المكملات المتعددة المعادن، مؤكدًا أن النظام الغذائي الصحي الذكي، الذي يحتوي على أطعمة لذيذة وصحية، هو أفضل وأسلم طريقة لتلبية احتياجات الجسم من الفيتامينات والمعادن، ومن الأطعمة التي تعد أفضل مصادر هذه العناصر الغذائية، على سبيل المثال، البطاطس التي تحتوي على 50 % من البوتاسيوم لكل وجبة مقارنة بالموز، وأن أفضل مصدر لفيتامين ((سي)) ليس الحمضيات بل الفلفل الأحمر الحلو.
أمراض القلب
أشار الحداد إلى ما تم نشره أخيرا، حيث ذكر فريق العمل المعني بالخدمات الوقائية الأمريكية أنه بعد مراجعة 84 دراسة اختبرت تأثير الفيتامينات على 700 ألف شخص تقريبا، وجد أنه إذا كنت بالغا وتتمتع بصحة جيدة فليس هناك أدلة كافية لوجود فوائد تفوق مخاطر استخدام المكملات الغذائية والفيتامينات، للوقاية من أمراض القلب والسرطان أو إطالة العمر، وأن مخاطر استخدام الـ((بيتا كاروتين)) أكثر من فوائده. لذلك أوصى فريق العمل أنه من الأفضل التشديد على الأنشطة المنخفضة المخاطر التي تتمتع بفائدة أعلى، وذلك بعد اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة، والحفاظ على وزن صحي، وتجنب التدخين، مشددا على أهمية استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي عند التفكير في تناول أي مكمل غذائي، والتأكد من أن هناك حاجة ضرورية تستدعي استخدام هذه المكملات.
لا ضرر ولا ضرار
أكد استشاري الأورام الدكتور خليفة الملحم أن هناك دراسة من جامعة كولورادو عزت أن الإفراط في تناول فيتامين أ (كاروتين) يزيد نسبة الإصابة بسرطان الرئة عند المدخنين، وهناك دراسة وصلت لاستنتاج أن الإكثار من تناول فيتامين ب (فوليك أسيد) يزيد فرصة تكون اللحيمات في جدار القولون، وهذه اللحيمات ربما تكون النواة لحدوث أورام القولون والمستقيم، وتبقى دراسات متفرقة ونتائجها غير دقيقة، ولكن الأهم عدم استخدام تلك الفيتامينات والمكملات الغذائية دون النصائح الطبية، وهناك دراسات تشير إلى أهمية تناول بعض الفيتامينات للمرضى الذين أصيبوا مسبقا بالأورام، وهو عكس فكرة أن تلك الفيتامينات تسببها، في النهاية لا ضرر ولا ضرار.
فاعلية العلاج
قال استشاري الأورام الدكتور منير البقشي: ((الفيتامينات والأملاح الموجودة في الأكل مفيدة، والشائعات كثيرة، ولا دور للفيتامينات كأقراص أو مكملات في انتشار السرطان أو التسبب فيها. بيد أن السؤال عن دور مضادات الأكسدة من فيتامينات في علاج السرطان بالأدوية، حيث يقلل تأثير الأدوية على فاعلية العلاج، كما تدل على ذلك الدراسات العلمية الحديثة)).

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