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قراءة في خطاب وزير الطاقة

9/27/2023 11:14:48 PM
(MENAFN- Al Watan) في كل عام منذ تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 1957 ينعقد المؤتمر العام للوكالة في مقرها الرئيسي في فيينا، وفيه تناقش ميزانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويبتُّ في المسائل الأخرى التي يعرضها مجلس المحافظين والمدير العام، كما وتطرح الدول الأعضاء فيه تطلعاتها وتوجهاتها النووية عبر كلمة يلقيها أحد ممثلي الحكومة وعادة ما يكون مسؤولا عن الشؤون النووية فيها، ويصاحب المؤتمر إقامة منتدى علمي حول مواضيع تتعلق بالتكنولوجيا والعلوم النووية.
المملكة التي بدأت عضويتها في الوكالة في 1962 تشارك بشكل دوري في المؤتمر، وقد مثلها في أول دورة لها أحد مسؤولي وزارة البترول، ومن ثم تعاقب على تمثيلها عدد من المسؤولين، وغالبًا ما يكون سفير المملكة لدى النمسا وهو ممثلها الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد سبق أن ترأس وفد المملكة رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بعد أن أصبحت المدينة مسؤولة عن الطاقة النووية، وبعد انتقال ملف الطاقة النووية إلى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية، أصبح يترأس وفد المملكة رئيس المدينة، ولكن بعد إنشاء البرنامج الوطني للطاقة الذرية، وإعادة تشكيل منظومة الطاقة بالمملكة، آل قطاع الطاقة النووية إلى وزارة الطاقة، وأصبح وزير الطاقة هو من يترأس وفد المملكة ويلقي كلمتها، وهذا ما شهدناه في السنوات الأخيرة.
في كل سنة تجدد المملكة موقفها السلمي من الطاقة النووية، وتطرح مستجدات ملف الطاقة النووية بالمملكة، وتعلن عن دعمها للمبادرات النووية السلمية، وتؤكد التزامها بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالانتشار النووي، وتدعو إلى تفعيل قرار الأمم المتحدة الخاص بشرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية.
ولكن هذه الدورة تختلف عن سابقاتها، فالجديد في كلمة المملكة لهذا العام والتي ألقاها وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان هو الإعلان عن إيقاف المملكة العمل ببروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاقية الضمانات الشاملة.
قبل كل شيء هذا القرار يجسد بلا شك التزام المملكة وتشجيعها للقرارات الدولية المتعلقة بالسلم النووي، حيث جاءت بعد دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأعضاء التي تعمل ببند الكميات الصغيرة للتحول ((طواعية)) إلى اتفاقية الضمانات الشاملة.
من منظور آخر، قد يدل هذا القرار على قرب تشغيل المملكة لمفاعلها البحثي الأول في الرياض، لأن أنظمة الوكالة والالتزام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تحتم على الدول الأعضاء التطبيق الكامل لبرنامج الضمانات الشاملة الملحق بالمعاهدة، قبل إدخال أي كمية من الوقود النووي بمدة لا تقل عن ستة أشهر.
كما أن تلك الخطوة تشكل تحركًا عمليًا باتجاه البدء في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالمملكة وتشغيل المفاعلات النووية فيها، إذ لا يمكن أن يتم ذلك إلا في إطار اتفاقية الضمانات الشاملة، يؤكد ذلك إعلان الأمير عزم المملكة بناء أول محطة للطاقة النووية.
ولكن التطبيق الكامل لاتفاقية الضمانات الشاملة قد يترتب عليه مطالبات بتطبيق المستوى الأعلى من الضمانات والذي يحققه البروتوكول الإضافي، وفيه عمليات التفتيش تكون أوسع نطاقًا وأكثر صرامة ومفاجئة.
قد يكون أبرز فرق بين بروتوكول الكميات الصغيرة وبرنامج الضمانات الشاملة هو تعليق عمليات التفتيش عن الدول الواقعة تحت بند بروتوكول الكميات الصغيرة، بسبب محدودية كمية المواد الانشطارية (عادةً أقل من كيلوجرام من اليورانيوم المخصب أو البلوتونيوم) في تلك الدول أو في حالات كثيرة عدم توفرها، فالوكالة مهتمة بضمان عدم تحول البرنامج النووي السلمي إلى عسكري، فلذلك ترسل مفتشيها إلى الدول التي لديها الإمكانات لذلك، وذلك لا يتحقق إلا بوجود كميات كبيرة نسبيًا من المواد الانشطارية في وقود المفاعلات النووية التي تعمل، أما الدول التي ليس لديها مفاعلات نووية أو وقود نووي، فليس من حاجة لإجراء عمليات تفتيش مكلفة عليها.
إن قرار تحول المملكة إلى اتفاقية الضمانات الشاملة وفتح أبوابها لمفتشي الوكالة يبين شفافية المملكة، وسلمية برنامجها النووي، وهو دليل عملي لكل من يشكك بنوايا المملكة من الاستفادة من الطاقة النووية السلمية والحصول على تقنيات دورة الوقود النووي، خصوصًا وأن المملكة لديها مخزون طبيعي من اليورانيوم الخام، وهذا حق مكفول لها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
ملاحظة أخيرة في خطاب وزير الطاقة هي خلو كلمته من ذكر البرنامج النووي الإيراني كما حصل في الأربع سنوات الأخيرة من تنديد من عدم التزام إيران بالاتفاقيات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي، ولكن كلمة المملكة جاءت عامة بالمطالبة بامتثال جميع دول الشرق الأوسط بمعاهدة عدم الانتشار والتعاون من أجل جعل المنطقة خالية من الأسلحة النووية، وهذا يمثل انعكاسا لتحسن العلاقات بين البلدين.

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