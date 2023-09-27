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الخليج وسياسة الحلول

9/27/2023 11:14:48 PM
(MENAFN- Al Watan) لا شك في أن القضايا السياسة والاقتصادية والاجتماعية والبيئة والكوارث الطبيعية قد تعصف بأي دولة من أقصى الشرق إلى أقصى الشمال ومن أبعد منطقة في الشمال إلى آخر نقطة في الجنوب، فبالتالي تكون هذه الدول بمعزل عن إيجاد الحلول المناسبة لقضاياها السياسية أو الاقتصادية التي عصفت بها لوحدها لأنها أمام تحديات إقليمية وطبيعية، وتعمل جاهدة على معالجة أولوياتها المحلية لكنها تعجز عن ذلك. ففي الشرق على سبيل المثال تجد الأزمة الروسية الأوكرانية والحرب التي تدور رحاها حالياً وألقت بظلها على الدول الأوروبية، كذلك الأزمات الاقتصادية التي تفرض أجندتها على الاتحاد الأوروبي وسياسة التقشف التي نسمعها بين الفينة والأخرى، ما سيجعل الحكومات الأوروبية ستواجه كثيراً من أزمات الطاقة، والأزمات المالية التي تظهر بعض مؤشراتها بشكل جلي، وهذا كله يجعل الاقتصاد العالمي وكذلك السياسية العالمية على المحك، أيضاً الحروب في السودان والكوارث الطبيعية في المغرب وليبيا، هذه الأمواج التي تعصف باستقرار الدول ورفاهية شعوبها تجعلها أمام تحديات كبيرة في الصناعة السياسية والاقتصادية ذات الجدوى لحل مثل هذه القضايا، وكذلك تحتاج إلى شريك يتسم بالثقة والمصداقية، إضافة إلى المقومات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهنا نجد أن دول الخليج وعلى رأسها السعودية هي الشريك الأكثر مصداقية وأكثر جدارة لتولي مثل هذا الدور، وهو دور إيجاد الحلول وصناعة السلام والاستقرار العالمي، فسياسة الخليج المتزنة وغير المتطرفة هي السياسة التي تؤمن بالسلام والرفاهية لشعوبها وللعالم أجمع، عكس كثير من الدول التي ترى في التخريب والحروب سبباً لاستقرارها، فهي تصدر الفوضى، أما سياسة الخليج فهي التي تحمل الخطاب العالمي للسلام، وهي التي تعمل جاهدة لنشر هذه الثقافة، كذلك هي حاملة سياسة الحوار وجمع الفرقاء في كثير من الدول، فالتاريخ أكبر شاهد على ذلك فمن اتفاق الطائف، وحوار الشرعية في اليمن، وحوار بين الفصائل في السودان وأفغانستان والعراق وليبيا، كذلك عقدت السعودية مؤتمرات جمعت العلماء من مختلف الديانات والطوائف، لتوحيد الكلمة بينهم، وتأصيل قيم التعايش بين الشعوب، كذلك الجهود القطرية بإنهاء أزمة الطبيب الفلسطيني والممرضات البلغاريات في ليبيا عام 2007، بعد صفقة تم بموجبها الإفراج عنهن بعد 8 سنوات في السجن، وكثير من القضايا السياسية التي كانت دول الخليج اللاعب الأكثر مصداقية والثقة في حلها، أما على الصعيد الاقتصادي فقد تم الربط الاقتصادي بين الشرق والغرب من أجل بناء اقتصاد عالمي متزن، كذلك الاستثمارات المختلفة في آسيا الوسطى، شهدت الأعوام الأخيرة عدداً من الاتفاقيات والاستثمارات التي تمت بصورة ثنائية بين الدول الخليجية ودول آسيا الوسطى. فعلى سبيل المثال، تلقت كازاخستان استثمارات من صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، ووقعت شركة ((أكوا باور)) السعودية اتفاقية مع وزارة الطاقة في كازاخستان، وصندوق الثروة السيادية الكازاخي ((سامروك كازينا))، لتنفيذ وإدارة مشروع إنشاء محطة لإنتاج طاقة الرياح، وتخزين الطاقة المتجدّدة، بحجم استثمارات أولية بلغت 1.5 مليار دولار، إضافة إلى استثمارات من الإمارات في قطاع الطاقة بقيمة تجاوزت 3 مليارات دولار أمريكي. وبلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ودول مجموعة آسيا الوسطى، نحو 3.1 مليارات دولار في عام 2021. إضافة إلى ذلك تحاول دول الخليج أن تكون رائدة في شتى المجالات ودول تتبنى سياسة الازدهار للمنطقة بأسرها. إن مقومات دول الخليج وعلى رأسها السعودية في الاقتصاد والسياسة والمصداقية والكوادر البشرية تجعلها مصدر إلهام وجذب لدول العالم لإيجاد الحلول لقضاياها وتحدياتها، فدول الخليج العربي هي منارة الحل للقضايا العالمية.

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