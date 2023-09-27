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العاملون في سوق العمل ومؤشراته الإدارية

9/27/2023 11:14:48 PM
(MENAFN- Al Watan) تُعد نتائج الإحصاءات العامة الخاصة بمسح العاملين في سوق العمل والمستندة على واقع الأرقام المسجلة رسميًا في السجلات الإدارية النظامية، والتي تشمل المسجلين في سجلات الخدمة المدنية والخاضعين لأنظمتها، وكذلك الخاضعون للوائح وأنظمة التأمينات الاجتماعية؛ مؤشرًا هامًا لقراءة واقع سوق العمل فيما يخص هيكل موارده البشرية ونوعية العاملين فيه بجميع مؤهلاتهم التعليمية، وما يرتبط بذلك من أهمية في ملاحظة مدى نجاح سياسات التوطين المستهدفة في كثير من القطاعات المعلن عنها، علاوة على ما يستتبع ذلك من متطلبات مراجعة السياسات المنفذة فيما يخص العاملين في السوق وتصحيحها بما يخدم أهدافنا الوطنية.
تشير نتائج الإحصاءات العامة للربع الأول من عام 2023، وهي الأحدث نشرًا، إلى إن حجم المسجلين في كافة السجلات الإدارية الوطنية، باستثناء القطاعات الأمنية والعسكرية والعاملين غير المسجلين رسميًا في سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ إلى إن عدد المسجلين من المواطنين وغير المواطنين، بما في ذلك العمالة المنزلية بلغ 15.363.372 عاملا، تمثل منهم العمالة المنزلية فقط 3.641.461 عاملا، في حين يعمل غير المواطنين في القطاعات المختلفة من المسجلين نظاميًا بعدد 11.721.911 عاملا، بينما ينخفض العدد للمواطنين إلى 3.870.481 عاملا مواطنا.
لعل الوقوف على حجم مشاركة المواطنين في سوق العمل تكشفه النسبة المئوية لحجم العاملين في السوق أكثر من الأرقام المجردة، وعليه فإن نسبة المواطنين العاملين والمسجلين في أنظمة الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية لا يتعدى 25 % بالنسبة لجملة العاملين في سوق العمل، بما يتضمن العمالة المنزلية، وترتفع النسبة إلى 33 % بعد استثناء العمالة المنزلية، والتي لا يعمل بها السعوديون، والتي تشكل وحدها نحو نسبة 24 % (23.7 %) من جملة العاملين في السوق، بما يقارب نسبة جملة المواطنين العاملين في السوق الوطني!، بينما ترتفع نسبة العاملين من غير المواطنين إلى نحو 75 % من جملة العاملين في السوق، وتنخفض النسبة إلى 51 % في حال استثناء العمالة المنزلية، وذلك يقارب نسبة وجود السكان غير المواطنين في السعودية بناء على إحصاءات السكان 2022.
عندما تجد تصريحات لبعض المسؤولين حول تضخم نسبة التوطين بما يفوق المستهدف منها في بعض القطاعات، رغم أن الواقع المشهود يناقض ذلك فإننا نتعجب ونتساءل هل يطلع المسؤولون المعنيون على نتائج الإحصاءات العامة الموثقة رسميًا؟! وهل يراجعون سياساتهم ويحدثونها بما يخدم أهدافنا الوطنية؟ وهل هناك محاولات جادة لمتابعة نسب التوطين والتوظيف ميدانيًا بمصداقية من قِبلهم؟ وهل هناك مراجعة لآلية توظيف المواطن وما يعاني منه من إجراءات ومتطلبات تعجيزية أحيانًا لا تواجه غير المواطن؟! بل وهل يكلفون أنفسهم أو من ينوب عنهم بمتابعة واقع سوق العمل القائم ميدانيًا بجميع موارده وما يواجه من تحديات؟!.
لا شك أنه من دواعي الثقة والاحترام والتقدير الاعتراف بالسلبيات والإخفاقات في أي مجال؛ لأن ذلك بداية التصحيح للوصول إلى الحل المناسب، تحديد المشكلة هو البداية الصحيحة لحل المشكلة بما يناسبها من حلول وممارسات عملية ومهنية، وتلك طبيعة الدراسات العلمية الجادة التي تستهدف الوصول إلى حلول لمشكلة الدراسة وليس فقط إنجاز دراسة بنتائج ضعيفة وتوصيات وهمية لا ترتبط بالواقع المدروس، تلك الدراسات لا تستحق حتى أجهزة الحاسب وأرفف المكتبات لتخزينها وحفظها.
تجاهل الواقع والهروب من الإخفاقات والتحديات أو تصويرها بما يخالف الحقائق، لن يسهم إلا في مزيد من التراكمات والتحديات التي تتعقد حلولها مع الأيام وتتزايد إشكالاتها وتبعاتها على المجتمع بصفة عامة، وعلى الفرد على وجه الخصوص، النزاهة والشفافية والإخلاص في العمل والسعي نحو جودته ومشاركة الوطن في معالجة تحدياته ودعم مبادراته وجهوده التي تبلورها رؤية 2030 أصبح عنوانًا لمسيرتنا التنموية بكل مقدراتها.
@ Amur224

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