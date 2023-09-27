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المُغني

9/27/2023 11:14:47 PM
(MENAFN- Al Watan) تقول الحكاية: إن الأعشى أنشد قوله: ((أرقتُ وما هذا السُّهادُ المؤرِّقُ/ وما بي من سُقمٍ وما بِي مَعْشَقُ))، في مجالس فارسية، فسمعه كسرى، فسأل عن معنى ما قال، فأُخبر؛ فقال: ((إن كان سهر من غير سقمٍ، ولا عِشق، فهو لصٌّ)).
هذه الحكاية تُحيلني إلى مقولتين: الأولى للجاحظ: ((الشِعر مَتى حُوِّلَ؛ تَقَطَّعَ نَظمُه، وبَطَلَ وزنُه، وذهَبَ حسنُه، وسَقَطَ موضعُ التعجب))، والثانية لـ((فيتغنشتاين)): ((حدودُ لُغَتي هِيَ حدودُ عالَمي)).
فما الذي جعل كِسرى يصف الأعشى بأنه لص؛ أهي الترجمة التي أسقطت موضع الحسن، وأبطلت الوزن الثقافي، أم حدود لغة كسرى، أم أن الترجمة محدودة بحقول دلالية متعلقة بلغة كل قوم، ومن ثم فهي ومقولة فيتغنشتاين واحد؟ أم غير ذلك كله؟.
إذا كان المراد بحدود العالم هو الفِكرُ المَعرفي، والعِلمُ، والتصور الميتافيزيقي، والعالم المادي، فكيف يوصل المترجمون المعنى لكسرى -كما صوَّرته حدود الأعشى- على أساس أن تفكيرهم مزدوج، ومن ثمَّ فحدود عالمهم مزدوجة؟ فنلحظ أن الحكاية لم تُورد أن القوم استدركوا على قول كسرى.. هنا نتذكر تغيرًا حدوديًا، بين لغة إمبراطورية، ولغة تبني حدودًا مع العربية بعد انتصار العرب، ولعلها تكون كاشفة للقِشرة العِرقية، فللقصيدة معان تموج في محيط عربي، وللمحيط لغة تتفجَّر منه أنهار بحسب ذاك الزمن.. فهل يستطيع مترجمو كِسرى أن يفهموا المحيط الذي كتب بأمواجه الأعشى؟ ربما سيظل المعنى الحدودي ناقصًا، وستدخل القصيدة إلى معانٍ جديدة، تخلقها حدود أخرى؛ فيأتي سؤال: هل تُرجمت الأبيات الأخرى من القصيدة لكسرى؟ لم تُورِد الحكاية إلا البيت الأول؛ والحكاية عربية، وللعرب اهتمامهم بالمطالع؛ لهذا نحن نتحدث ضمن حدودنا، وما خلقناه من معانٍ، أما الفرس في تاريخهم فلهم حكاية حدودية قد تُظهر الأعشى بلباسٍ لا نعرفه.
لكن سيبقى تأويل يجمع الحدود، ففي الحكاية نفسها، سُمي الأعشى بمُغني العرب، فمن أين للفرس هذه التسمية؟ هل اطلعوا على الكل ولم يجدوا إلا الأعشى مغنيًا؟ أم أن للغناء معنى خفيًا يفسر مقاصد شعرية لكسر الحدود؟.
يبدو أن الغناء مدخل مهم لجمع العوالم، فأما العرب فكان الأعشى يستخدم الإطالة المعنوية، مع تخير البحور الملائمة؛ وأعني تحديدًا أن يُباعد بين المبتدأ والخبر، حتى يُشَنِف أذن السامع قبل أن يختم الأغنية؛ وكأنه في لحظة شَبقٍ موسيقي طويلٍ، بين أوله وآخره مرحلة طويلة لا يريد السامع من المُغني السكوت، ومما يدخل في هذا قوله: ((أرقتُ وما هذا السُّهادُ المؤرّقُ..))، هذا الأسلوب ((الأعشائي))، أسلوب غنائي، يُوحد عَوالمَ المستمعين، فيدخلهم في دوامة معنوية واحدة، قاعدتها الموسيقى.
وأما الفرس فإنهم دهشوا لسماع النَغَمِ الأعشائِي، الذي رُوعي فيه مقاطع الحروف واقترانها، وتراكيب الكلمات وبنائها، ثم ما ينتج عن هذا من صوت موسيقي راقصٍ غريب؛ وربما من هنا لُقِب الأعشى بـ((صَنَّاجةِ العَرب))، فـ((الصَنْجُ)) لفظة فارسية، يعود أصلها إلى الآلة التي يضرب بها، وقد تكون بأوتار، أو من نحاس.. أليس كسرى دُهِشَ لسماعِه؟ ولما تُرجم له ذهبت سَكرةُ الغناء، وجاءت فكرةُ اللغة المباشرة التي قطعت سُبلَ الدهشة الغنائية؟ وربما نستأنِس بمروية أن كسرى لا يستمع لشعراء غير فرس، فما الذي شدَّه لصوت الأعشى غير الغناء في ذاته؟، وربما ليس من جوهر للشعر إلا الغناء في ذاته، ذلك الذي يخترق الحدود؛ فمقولة فيتغنشتاين لا تقع إلا على العلومِ الطبيعية، أو خطاب يحوم حول الحقيقة، لكن الغناء يتخطى الحدود؛ لهذا لما سُئِل يونس بن حبيب: ((من الشاعر؟))، قال: ((امرؤ القيسِ إذا ركب، والنابغة إذا رهب، وزهير إذا رغب، والأعشى إذا طرب)).
والطرب من المتضادات؛ فهو المسرور والحزين؛ ويجمع التضاد الاشتياق إلى شيء، من هنا أورد ابن سلام في طبقاته: ((أول من سأل بشعره الأعشى))، فربما مفهوم السؤال هو ما أرَّقَ الأعشى؛ فهو يريد أن يجعل ((بتَضادِّه)) السائل مسؤولًا، وهذا عكس فعل السؤال لاحقًا بعد صدر الإسلام، وبيان ذلك أن ثمة ثنائية تقول: ((إما التَعفّف مُطلقًا؛ لأن الأفق العام يستهجن ذلك، وهذا واقع ما قبل العصرِ الأموي، أو السؤال بالمطلق؛ لأنه أدخل ضمن بُنى الأدب، لهذا جرير لما رأى مُعممًا يدخل على عمر بن عبدالعزيز قال: ((يا أيُّهَا الرجلُ المرخِي عمامتَه/هذا زمانُك، إني قد مَضَى زمني))، أما الأعشى فهو من كسر هذه الثنائية، دون أن يخرق العُرف بصورة صعلكية، وقصة قصيدة الأعشى التي سمعها كسرى معروفة، حيث المحلق الكِلابي سأل الأعشى قصيدة، بعد طول عناء في تتبع مكانه، وهذا ربما يُفسر قول خلف الأحمر لما سُئِل: من ((أَعجب الشعراء))؟ قال: ((الأعشى، لأنه أجمعهم))، والجمع له شأنه المُدهِش.
وأخيرًا: ما الذي جعل كسرى يطلب الترجمة؟ ربما هي إرادة الفهمِ، التي تتلو الطرب، وقد قيل: ((التشبيه الحسن يُطرِب الفِكر)) ولفظة ((يُطرب)) من اختياري؛ لأني أريدها متضادة المعنى بين السرور والحزن، ويمكن ترجمتها بغير ذلك، فنحن بصدد حدود، تخلقها حقول اللغة الدلالية، وفي ثقافة العرب ما يتصل بهذا وهو قول: ((بالمثالِ يتَّضِح المقال))، فالمستمع يستلذُّ فَهم التراكيب بعد غموضها، وكأن الدنيا أغلقت الأبواب دونه، ثم فُتحت له كلها، ألا يُذكِّرنا هذا بحدود اللغة والعالم؟ هل يستطيع أحد أن يَفضَّها كلها؟!، لعل النفس تطلب من يُطرِب فكرَها بالمثال، أو بالترجمة كما في سياق كسرى، وكأن كسرى لما طُرِب من التراكيب الغنائية في قول الأعشى، أراد أن يفض مغاليق هذا السر، فلجأ إلى من يُتَرجم له، كي يُنعِش فهمَه، ويُمكن أن نتأمَّل: لِمَ قال كسرى إن الأعشى لصٌّ؟، ربما هي لحظة من طَرب الفكر، بالتشبيه الذي نُقِل إليه، ووجد ما يوازيه في حدود منطق لغته.
التفاتة:
هل كان جبران وهو يُغني: ((أعطِني النَايَ وغَنِّ/ فالغِنَا يَمحو المِحَن)) يتذكَّر الأعشى؟

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