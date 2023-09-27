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عن الأمير الذي جعل أحلامنا حقائق على الأرض

9/27/2023 11:14:47 PM
(MENAFN- Al Watan) عندما كنا نكتب عن الأمير محمد بن سلمان في مقالات سابقة، قلنا إن الملك سلمان –حفظه الله- وهو المدرسة والخبير والعليم في علوم وبواطن الرجال، اختار الأمير محمد لأنه رأى فيه قائدا يستطيع تحمل الأمانة وقيادة الوطن باقتدار وبأمان وازدهار في المستقبل، والموضوع ليس موضوع مجرد حب أو مجاملة بل هذا موضوع (حكم دولة) ليس قابلا للمجاملات في ميزان الملك سلمان! والآن بعد مرور السنين والإنجازات أصبح الجميع سواء في الداخل أو الخارج يعي ويفهم صحة قرار أبو فهد، ربما من أجمل الألقاب التي تطلق على الأمير هي عندما يذكر (ابن سلمان) يعرف أن المعني بهذا هو الأمير محمد.
لم يعد هناك استغراب الآن من اختيار الأمير محمد، بل تحول الاستغراب إلى انبهار وإعجاب في مقدرته على فعل كل هذه الإنجازات في هذا الوقت القصير! هناك كثيرون يتفقون والبعض في الخارج قد يختلفون مع رؤية ولي العهد لكن كليهما يجمع حالياً أنه قائد من طراز نادر ولديه الصفات والكريزما لقيادة البلد للتقدم والمستقبل المشرق.
عندما كانت هناك حملة شرسة قبل سنوات على سمو الأمير، وهي ليست حملة تشويه شرسة فقط بل ربما لم يشهد الوقت حملة منسقة دولية استخدمت فيها كل الأدوات السيئة مثل الحملة الغربية على أبو سلمان، ومع ذلك وقف شامخا وبعزم مثل طويق، (ويا جبل ما يهزك ريح!) لم يكن المقصود بالحملة محمد بن سلمان فقط ولكن رؤية وأحلام محمد بن سلمان وأحلام الوطن معه التي أصبحت واقعا وهو ما أرعب الغرب! وقد شرحنا بعض الأسباب الكامنة خلف الحملة في مقال ((لماذا محمد بن سلمان)) في 2019 وغيره من المقالات.
الآن الغالبية في الخارج -لأن الداخل متماسك ويؤمن كثيراً في الرؤية وخصوصاً نعني الخارج من الغربيين وصل إلى قناعة أن الأمير محمد حقيقة ثابتة في الشرق الأوسط وأصبح نطاق التأثير السعودي منتشراً دولياً ويتحكم بكثير من التوازنات العالمية، فأينما وضعت البوصلة تتجه إلى جهة أبو سلمان، والمزاج العام تغير وأصبح إعجابا وانبهارا سواء رضوا أو لم يرضوا!
لكن ما سبب هذا التغيير في المزاج العام ومشاهدة صورة الأمير على وضعها الحقيقي من دون تشويش؟
لم يستخدم الأمير الطريقة التقليدية الدارجة وهي الشراء الإعلامي والأصوات ونفوذ شبكات الإعلام أو شركات العلاقات لتحسين الصورة، بل إن الأمير استخدم طريقة استثنائية وهي جعل أعماله وإنجازاته ومبادراته وإستراتيجياته وقراراته وتكتيكاته في المسرح الدولي هي من تتحدث عنه، المفروض ألا نقول إن (استخدام الأعمال للتحدث عن الشخص هي طريقة استثنائية) لأنه هذه هو الطبيعي والأقوى والأطول تأثيراً لكن في هذا الزمن قلة من يأخذون هذه الطريقة النزيهة، لكن أبو سلمان اختار الطريق الأصعب لذلك النتيجة كانت قوية وواضحة وتحول الكثير من التحيز والإجحاف إلى إعجاب!
صحيح أن الإعلام العالمي لم يكن منصفا وكان متحاملاً ومدفوعاً من دون شك، وحتى الإعلام السعودي لم يكن منصفا للأمير على الرغم من حسن النية وكتبنا ذلك في مقال ((الإعلام السعودي لم ينصف الأمير محمد بن سلمان)) ونشر في مارس من السنة الماضية، لكن الآن الأرقام الاقتصادية والتنموية لا يستطيع أي أحد مقارعتها، والحنكة الإستراتيجية السياسية بين الدول العظمى أصبحت مثار إعجاب من عديد من الإعلاميين والكتاب حتى الذين هاجموا الأمير محمد سابقاً، ببساطة وبلهجة بدوية مبسطة (الأمير محمد طلع صيته بيمناه!) ولم يتم مساندته أو رفعه بالأدوات الإعلامية التقليدية.
مقابلة الأمير الأخيرة في محطة ((فوكس)) ليست بداية بل نتيجة، الرأي السائد والمزاج العام العالمي أدرك أن الأمير والسعودية لاعب دولي مهم لأي توازنات عالمية، حتى قبل مقابلة الأمير بفترة والوفود الغربية تتقاطر لمقابلة الأمير في السعودية، معروف عن الغربيين النفاق والحكي بوجهين لكن هذه طبيعة السياسة يجب تتقبلها وتتقبل أشخاصها كما هم، المهم هو المصالح السعودية.
أكتب عن الأمير وهو من جعل أحلامنا حقائق على الأرض، وأنا شخصياً مثل كثيرين من الشعب السعودي فإن الأمير محمد حقق لنا كثيراً من الأحلام، ما زلت أذكر عندما كتبت قبل أكثر من 13 سنة عن (السياحة في السعودية وأنها مصدر الدخل الذي لا ينضب)، هل تتصورون وقتها كيف كان الوضع؟! وكيف أن البعض حتى بعض الزملاء كانوا يقولون عن هذا الطرح خيالي وغير ممكن! والآن انظروا السياحة!
عندما كتبنا منذ عقود عن أعمدة الاقتصاد السعودي السبعة (النفط والبتروكيماويات والتعدين، الاستثمار الدولي، السياحة بشقيها، المصرفية الإسلامية، الخدمات اللوجيستية)، البعض أعتقد أنها مجرد طرح نظري أو أحلام نكتبها، والآن تم تفعيل الأعمدة السبعة وأكثر. عندما كنا نقول ونكرر ونكتب عن أهمية استقطاب الاستثمار الخارجي وأنه لا يأتي مهما حاولنا إذا لم يكن لدينا ذراع استثمارية دولية يشتري في الشركات الكبرى ومنها يحصل على النفوذ في مجالس الإدرات ومن ثم يقنعها بفتح مصانعها في المملكة ونقل التكنولوجيا، كنا نكرر هذه المعادلة مرات ومرات لسنين والبعض يعتقد أننا غير واقعيين، كل هذه الأمور التي كان يطلق عليها البعض أحلاما أو غير واقعية أصبحت حقيقة مع الرؤية!
أن تحلم أو تفكر فهذا سهل نسبياً لكن أن تحول الحلم والأفكار إلى حقيقة وواقع فهنا العقبات والتحدي، وهنا المهمة الصعبة وهنا يكمن العزم والشغف وهذا ما فعله الأمير محمد بتحويل ما كان حلما إلى واقع فهو يعشق التحديات ولا يشغله شيء عن الوصول إلى أهدافه وأهدافه عالية مثل همته تصل عنان السماء.

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