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بئران بالنقيحاء و4 خزانات بالرويكبة والمشعلية

9/27/2023 11:14:47 PM
(MENAFN- Al Watan) تجاوبًا مع ما نشرته ((الوطن)) بعددها الصادر الخميس 4 ذي الحجة 1444 الموافق 22 يونيو 2023، بعنوان ((عدود البادية تعطلت فشحت المياه))، تم الإعلان عن تنفيذ بئرين بالنقيحاء و 4 خزانات تشغيلية بالرويكبة والمشعلية بسعة 100 ألف متر مكعب وكذلك خط ناقل بطول 56.9 كم.
جاء ذلك عندما وقف وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي على جاهزية عدد من المشاريع المائية والبيئية والزراعية بمنطقة نجران ومحافظاتها.. وبذلك تنتهي معاناة أهالي البادية والبدو الرحل ومالكي الماشية وعدد من المناطق النائية والصحراوية الذين اشتكوا كثيرا من تعطل العديد من العدود التي كانت مصدر سقيا لهم ولماشيتهم وإيلهم.
شبكات الشمالية
وقف الوزير الفضلي على استكمال شبكات مياه الشرب للمحافظات الشمالية (يدمة وحبونا وبدر الجنوب) وذلك لاستكمال ثلاث محطات مياه شرب وتتكون كل محطة من خزان أرضي سعة 2500 متر مكعب مع المباني والمرفقات.
كما تم الوقوف على مشروع خطوط النقل الرئيسية لشبكات الصرف الصحي لأحياء جنوب نجران بنجران، ويستهدف المشروع الاستفادة من الأصول القائمة والتوسع في تغطية خدمات الصرف الصحي والحفاظ على البيئة وتنفيذ خطوط ناقلة لمياه الصرف الصحي بأطوال 7.7 كم لقطر 1200 متر مكعب، وتنفيذ خط طرد بطول 13.3 كم وتنفيذ محطة لرفع مياه الصرف الصحي.
خزان نجران
كان الوزير الفضلي تفقد مشروع خزان نجران العالي والذي يبلغ طوله 103 أمتار وبسعة تخزينية 800 متر مكعب، جاء ذلك بعد أن وقف وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي ميدانيا على توسعة مشروع جاب المياه لمنطقة نجران والمحافظات الشمالية خلال المرحلة الأولى.

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