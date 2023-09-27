كل كم تحتسب مخالفة عدم وجود تأمين للمركبة؟.. المرور يكشف التفاصيل

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت الإدارة العامة للمرور، (الخميس)، البدء رصد مخالفة ((عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة)) إلكترونياً، اعتباراً من الأحد الموافق 1/ 10/ 2023، وذلك بواقع مخالفة واحدة كل 15 يوما.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أن الرصد الآلي للمخالفة سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر في حال عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة.
وأهابت في بيانها، بقائدي المركبات من المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية.
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