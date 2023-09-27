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كل كم تحتسب مخالفة عدم وجود تأمين للمركبة؟.. المرور يكشف التفاصيل

9/27/2023 11:14:47 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الإدارة العامة للمرور، (الخميس)، البدء رصد مخالفة ((عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة)) إلكترونياً، اعتباراً من الأحد الموافق 1/‏ 10/‏ 2023، وذلك بواقع مخالفة واحدة كل 15 يوما.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أن الرصد الآلي للمخالفة سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر في حال عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة.
وأهابت في بيانها، بقائدي المركبات من المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية.

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