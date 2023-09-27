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أمير المدينة المنورة يرعى الحفل السنوي لجائزة الشيخ صالح المحيسن

9/27/2023 11:14:47 PM
(MENAFN- Al Watan) رعى الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، الحفل السنوي لجائزة الشيخ صالح بن عبد الله المحيسن للمتون العلمية ودراساتها (متون) في دورتها السادسة والذي أُقيم بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.
وتهدف الجائزة التي شارك في دورتها الحالية 3200 طالب وباحث إلى العناية بالمتون العلمية وتطبيقاتها بالإضافة إلى تعزيز الإبداع في المجالات البحثية واستثمار التقنيات في حفظها ودراستها إلى جانب تأهيل علماء مؤهلين وملمّين بالأصول العلمية قادرين على الإفادة منها في مواكبة قضايا العصر ومستجداته.
واستهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًا يروي جانبًا من محطات وإنجازات الجائزة التي انطلقت في العام 1438هـ، وشارك فيها 32500 طالب وباحث يمثلون نحو 126 جنسية، للمنافسة على فروع الجائزة الثلاثة.
إثر ذلك ألقى الأمين العام للجائزة الدكتور محمد بن صالح المحيسن، كلمة أوضح من خلالها أن الجائزة تأتي تأكيداً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من رعايةٍ واهتمام وعناية ببناء محاضن العلم والعلماء، مشيراً إلى أن الجائزة تأتي للاحتفاء بنتائج 6 دورات مضت على علمٍ يُتقن وفن يُؤصّل وإثراء يُخلّد، مقدماً عظيم شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على كريم رعايته للجائزة والعناية بالعلم والعلماء والبحوث التي تخدم المسلمين في حياتهم المعاصرة.
ثم كرّم أمير منطقة المدينة المنورة، الفائزين بالجائزة في محاورها الثلاثة التي تشمل إتقان المتون العلمية، وغرس ثقافة حفظها مع فهمها للمتون المتوافقة مع مناهج الكليات في الجامعة الإسلامية، وكذلك تأصيل المتون العلمية بالإبداع في عرض معانيها وشرحها بأساليب عصرية وتطبيقات عملية، والمحور الثالث، إثراء المتون العلمية المعني بتحفيز الباحثين على إثراء المتون العلمية بالتحقيق والأبحاث الإبداعية والدراسات المتخصصة واستثمار التقنية في خدمة المتون.
إلى ذلك، كرمت الأمانة العامة لجائزة الشيخ صالح المحيسن للمتون العلمية ودراساتها، رئيس الجامعة الإسلامية المكلّف الأستاذ الدكتور حسن بن عبد المنعم العوفي، ثم التقطت الصور التذكارية مع الباحثين الفائزين والمحكّمين بهذه المناسبة.

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