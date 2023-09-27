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150 مقررا دراسيا إلكترونيا بمدرستي

9/27/2023 11:14:46 PM
(MENAFN- Al Watan) أتاحت وزارة التعليم، أمس، للمعلمين والطلاب تحميل الكتب الدراسية لجميع المقررات الدراسية من خلال منصة ((مدرستي)) الإلكترونية، البالغ عددها الإجمالي 150 مقررًا دراسيًا تمثل ((الطبعة الأخيرة)).
مقررات جديدة
طبقًا لمشرفين تربويين ومعلمين، فإن جميع المقررات الدراسية المعتمدة والحديثة متاحة للتحميل على أجهزة الهواتف الحديثة، وأجهزة الحاسبات الآلية في وقت وجيز لكل مقرر دراسي. وبإمكان المعلم أو الطالب دخول المنصة، وتحميل المقررات الدراسية دون الحاجة إلى تسجيل دخول. وأوضحوا أن من بين المقررات الجديدة المتاحة للتنزيل: تأملات في الفن السعودي والعالمي، والثقافة الموسيقية، ورسم قصص المانجا (القصص المصورة)، والمقامات الشرقية، والكفايات اللغوية، والقراءات، ومبادئ الاقتصاد، وصناعة القرار في الأعمال، ومقدمة في الأعمال، والهندسة، وعلم البيانات.
الكتاب الإلكتروني
بيّنت الوزارة أن ذلك سيسهم في إمكان أن يطبع الطالب المقرر كاملًا أو أجزاء منه، ومنحه الكتاب كنسخة ((إلكترونية)) في الهاتف المحمول، ليصطحبه في تنقلاته، والاستذكار منه دون الحاجة إلى حمل الكتاب ((الورقي))، علاوة على استمرار الوزارة في إتاحة الطبعة ((الجديدة))، والمعدلة في صورتها النهائية، وإمكان طباعة النسخة في المنزل دون الحاجة إلى الشراء من القرطاسيات أو المكتبات بأسعار مرتفعة، واختيار الطريقة المناسبة وأحجام الورق فيها، والطباعة بصورة نظامية من خلال موقع رسمي دون التعدي على حقوق النشر في المواقع الإلكترونية المختلفة، التي قد تشكل خطورة على أجهزة الهواتف والحاسبات عند التحميل منها أو اختراقها بصفة غير قانونية، وقد تكون تلك الأجهزة عرضة للتهكير والاختراق وسرقة البيانات منها.
ويمكن تحميل الكتب على الرابط الإلكتروني:
أعداد المقررات
المرحلة الابتدائية
أول: 8
ثاني: 8
ثالث: 8
رابع: 11
خامس: 11
سادس: 11
المرحلة المتوسطة
أول: 15
ثاني: 15
ثالث: 16
المرحلة الثانوية ((مسارات))
السنة الأولى: 11
مسار عام ((السنة الثانية)): 9
المسار الشرعي ((السنة الثانية)): 9
مسار إدارة الأعمال ((السنة الثانية)): 9
مسار علوم الحاسب والهندسة ((السنة الثانية)): 9

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