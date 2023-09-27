ضربة موجعة للنصر
التاريخ
9/27/2023 11:14:46 PM
(MENAFN
- Al Watan) تعرض مدرب النصر البرتغالي لويس كاسترو لضربة موجعة بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية تعرض ظهيره الأيمن سلطان الغنام لتمدد في العضلة الخلفية.
وسيحتاج الغنام للعلاج 5 أيام وبالتالي سيغيب أمام الطائي غدا، لحساب الجولة الثامنة لدوري روشن للمحترفين، ويعمل كاسترو على تجهيز اللاعب البديل، وإن كان نواف بوشل هو الأقرب لتعويض غياب الغنام.
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