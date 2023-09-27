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ضربة موجعة للنصر

9/27/2023 11:14:46 PM
(MENAFN- Al Watan) تعرض مدرب النصر البرتغالي لويس كاسترو لضربة موجعة بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية تعرض ظهيره الأيمن سلطان الغنام لتمدد في العضلة الخلفية.
وسيحتاج الغنام للعلاج 5 أيام وبالتالي سيغيب أمام الطائي غدا، لحساب الجولة الثامنة لدوري روشن للمحترفين، ويعمل كاسترو على تجهيز اللاعب البديل، وإن كان نواف بوشل هو الأقرب لتعويض غياب الغنام.

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