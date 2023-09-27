ضمك يعزز الإيجابيات

ضمك يعزز الإيجابيات
التاريخ
9/27/2023 11:14:46 PM
(MENAFN
- Al Watan) عمل مدرب ضمك، الروماني كوزمين كونترا، على تعزيز إيجابيات مباراة الهلال الماضية، وتحسين الحالة الهجومية، وذلك خلال استعدادات فارس الجنوب لمواجهة الخليج السبت المقبل، لحساب الجولة الثامنة للدوري.
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