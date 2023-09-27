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الشباك المكشوفة معاناة أهلاوية

9/27/2023 11:14:45 PM
(MENAFN- Al Watan) رغم أنه ثأر من خسارته أمام العين، في دور الـ16 وإقصائه على يد النادي الجنوبي من نسخة موسم 2021، لكأس خادم الحرمين الشريفين، إلا أن الأهلي لم يقنع عشاقه رغم تأهله، وكشفت المواجهة التي كسبها قلعة الكؤوس أول من أمس 3 /2، الخلل الواضح الذي يعاني منه الفريق الأهلاوي، مما أثار غضب الأهلاويين الذين طالبوا المدرب الألماني ماتياس يايسله بإعادة النظر في طريقته، وحل المشاكل الدفاعية الواضحة، وإغلاق المساحات التي تمنح المنافس التفوق، رغم القوة الهجومية، كما طالبوا إدارة النادي بالبحث عن حارس مرمى متمكن لحماية العرين الأخضر، خصوصا في ظل تواضع الأداء الذي يقدمه السنغالي إدوارد ميندي، وعدم ظهوره بالمستوى المعهود والمأمول منه كواحد من أبرز حراس العالم خلال السنوات الماضية.
ثأر قديم
ثأر الأهلي لخسارته من العين في دور الـ 16 لكأس الملك موسم 2021، حين أقصاه الفريق الجنوبي من البطولة بهدفين نظيفين.
ونجح الأهلي في رد الدين وانتصر عليه بثلاثية مقابل هدفين، ليتأهل الراقي لدور 16 بمسابقة كأس الملك.
ويعتبر الانتصار الثالث للأهلي على العين في جميع المسابقات، مقابل تعادلين وخسارة وحيدة. وهي المرة الثانية التي يسجل فيها العين هدفين أو أكثر في مرمى الأهلي لكنه لا يحقق الانتصار، بعد أن كسب الراقي مواجهة الدور الأول في موسم 2021 في الدوري 4/3 على ملعب مدينة الملك سعود بالباحة. وشهدت المباراة تسجيل مهاجم الأهلي الشاب فراس البريكان هدفين لأول مرة في كأس الملك، ليرفع رصيده لثلاثة أهداف بتاريخ مشاركته بالبطولة من خلال 8 مباريات، 4 منها مع النصر و3 مع الفتح ومباراة وحيدة مع الأهلي.
إعادة النظر
طالب الأهلاويون المدرب الألماني ماتياس يايسله بإعادة النظر في طريقة اللعب التي يعتمدها فنياً خلال المباريات الماضية، بعدما أتضح أن التكتيك الذي ينتهجه لا يتناسب مع إمكانيات اللاعبين الموجودين حالياً، خاصة في المحور الدفاعي وقلب الدفاع وحراسة المرمى، التي كانت محل استغراب الجماهير بسبب سهولة التسجيل بأقل مجهود من الفرق المنافسة.
وطالب الاهلاويون المدرب وإدارة النادي بسرعة معالجة الخلل، والبدء في حل الأمور الفنية وجلب حارس مرمى يوازي الاستقطابات الأخرى.
-الأهلي رد دين 3 سنوات للعين
-قوة الراقي الهجومية يخذلها ضعف الدفاع والحراسة
-ميندي أثار التساؤلات بضعف المردود الفني
-مطالب أهلاوية بالتعاقد مع حارس مرمى آخر
-الهجوم الأهلاوي يسجل بقوة والمرمى الأخضر يستقبل بغزارة

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