الشباك المكشوفة معاناة أهلاوية

(MENAFN
- Al Watan) رغم أنه ثأر من خسارته أمام العين، في دور الـ16 وإقصائه على يد النادي الجنوبي من نسخة موسم 2021، لكأس خادم الحرمين الشريفين، إلا أن الأهلي لم يقنع عشاقه رغم تأهله، وكشفت المواجهة التي كسبها قلعة الكؤوس أول من أمس 3 /2، الخلل الواضح الذي يعاني منه الفريق الأهلاوي، مما أثار غضب الأهلاويين الذين طالبوا المدرب الألماني ماتياس يايسله بإعادة النظر في طريقته، وحل المشاكل الدفاعية الواضحة، وإغلاق المساحات التي تمنح المنافس التفوق، رغم القوة الهجومية، كما طالبوا إدارة النادي بالبحث عن حارس مرمى متمكن لحماية العرين الأخضر، خصوصا في ظل تواضع الأداء الذي يقدمه السنغالي إدوارد ميندي، وعدم ظهوره بالمستوى المعهود والمأمول منه كواحد من أبرز حراس العالم خلال السنوات الماضية.
ثأر قديم
ثأر الأهلي لخسارته من العين في دور الـ 16 لكأس الملك موسم 2021، حين أقصاه الفريق الجنوبي من البطولة بهدفين نظيفين.
ونجح الأهلي في رد الدين وانتصر عليه بثلاثية مقابل هدفين، ليتأهل الراقي لدور 16 بمسابقة كأس الملك.
ويعتبر الانتصار الثالث للأهلي على العين في جميع المسابقات، مقابل تعادلين وخسارة وحيدة. وهي المرة الثانية التي يسجل فيها العين هدفين أو أكثر في مرمى الأهلي لكنه لا يحقق الانتصار، بعد أن كسب الراقي مواجهة الدور الأول في موسم 2021 في الدوري 4/3 على ملعب مدينة الملك سعود بالباحة. وشهدت المباراة تسجيل مهاجم الأهلي الشاب فراس البريكان هدفين لأول مرة في كأس الملك، ليرفع رصيده لثلاثة أهداف بتاريخ مشاركته بالبطولة من خلال 8 مباريات، 4 منها مع النصر و3 مع الفتح ومباراة وحيدة مع الأهلي.
إعادة النظر
طالب الأهلاويون المدرب الألماني ماتياس يايسله بإعادة النظر في طريقة اللعب التي يعتمدها فنياً خلال المباريات الماضية، بعدما أتضح أن التكتيك الذي ينتهجه لا يتناسب مع إمكانيات اللاعبين الموجودين حالياً، خاصة في المحور الدفاعي وقلب الدفاع وحراسة المرمى، التي كانت محل استغراب الجماهير بسبب سهولة التسجيل بأقل مجهود من الفرق المنافسة.
وطالب الاهلاويون المدرب وإدارة النادي بسرعة معالجة الخلل، والبدء في حل الأمور الفنية وجلب حارس مرمى يوازي الاستقطابات الأخرى.
-الأهلي رد دين 3 سنوات للعين
-قوة الراقي الهجومية يخذلها ضعف الدفاع والحراسة
-ميندي أثار التساؤلات بضعف المردود الفني
-مطالب أهلاوية بالتعاقد مع حارس مرمى آخر
-الهجوم الأهلاوي يسجل بقوة والمرمى الأخضر يستقبل بغزارة
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