أبها والخليج يكملان عقد الـ16

(MENAFN
- Al Watan) أكمل أبها والخليج عقد ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بتغلبهما على هجر و العدالة، في ختام مباريات دور الـ32 للبطولة الأغلى.
فعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية أبطل أبها مفاجأة ضيفه هجر واقتنص بطاقة التأهل بصعوبة بعد أن امتدت المباراة إلى شوطين إضافيين بتغلبه عليه 1 /صفر، سجله أحمد عبده ((93))، وعلى إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، عبر الخليج محطة العدالة، بتغلبه عليه 2 /صفر، سجل للدانة ايفو رودريغيز ((7))، ولاعب العدالة سامسوندين أورو بالخطأ في مرماه ((90 +9)).
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