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أبها والخليج يكملان عقد الـ16

9/27/2023 11:14:45 PM
(MENAFN- Al Watan) أكمل أبها والخليج عقد ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بتغلبهما على هجر و العدالة، في ختام مباريات دور الـ32 للبطولة الأغلى.
فعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية أبطل أبها مفاجأة ضيفه هجر واقتنص بطاقة التأهل بصعوبة بعد أن امتدت المباراة إلى شوطين إضافيين بتغلبه عليه 1 /صفر، سجله أحمد عبده ((93))، وعلى إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، عبر الخليج محطة العدالة، بتغلبه عليه 2 /صفر، سجل للدانة ايفو رودريغيز ((7))، ولاعب العدالة سامسوندين أورو بالخطأ في مرماه ((90 +9)).

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