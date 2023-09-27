النصر والاتفاق في أقوى مواجهات ثمن النهائي

(MENAFN
- Al Watan) وضعت قرعة دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين، النصر في مواجهة الاتفاق بالرياض في واحدة من أقوى مواجهات البطولة، فيما يستضيف حامل اللقب الهلال نظيره الحزم، ويحل الاتحاد ضيفا على الفيحاء، أما صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب الأهلي فسيواجه أبها في جدة، ويلتقي الفتح والشباب في الأحساء، ويستضيف التعاون نظيره الوحدة، ويتواجه الخليج وضمك في الدمام، ويتقابل في عنيزة النجمة والفيصلي.
وستقام مباريات ثمن النهائي يومي الـ31 والـ31 من أكتوبر المقبل.
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