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النصر والاتفاق في أقوى مواجهات ثمن النهائي

9/27/2023 11:14:45 PM
(MENAFN- Al Watan) وضعت قرعة دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين، النصر في مواجهة الاتفاق بالرياض في واحدة من أقوى مواجهات البطولة، فيما يستضيف حامل اللقب الهلال نظيره الحزم، ويحل الاتحاد ضيفا على الفيحاء، أما صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب الأهلي فسيواجه أبها في جدة، ويلتقي الفتح والشباب في الأحساء، ويستضيف التعاون نظيره الوحدة، ويتواجه الخليج وضمك في الدمام، ويتقابل في عنيزة النجمة والفيصلي.
وستقام مباريات ثمن النهائي يومي الـ31 والـ31 من أكتوبر المقبل.

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