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أفريقيا تسجل أطول خطاب في الأمم المتحدة

9/27/2023 11:14:45 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهرت التحليلات مع اختتام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة دينيس فرانسيس، والتي تستمر كل دورة لمدة عام، أن أقصر كلمة قدمت كانت من ليبيا، وأطولها من بوركينا فاسو، وأن اللغات المستخدمة وصلت إلى 23 لغة، مع تغيب كل من أفغانستان وميانمار والنيجر ومدغشقر عن المنصة، وكان آخر خطاب من نصيب المغرب.
وعلى مدار ستة أيام، خاطب موكب من زعماء العالم الجمعية العامة للأمم المتحدة وتطرقوا للتوترات وسلسلة من الأزمات العالمية.
أيام المناقشة: 6
وكما حدث في الأعوام الأخيرة، امتدت المناقشة العامة على مدى ستة أيام، ولكنها انتهت بعد يوم واحد من الموعد المعتاد. وامتدت الخطب من يوم الثلاثاء 19 سبتمبر وحتى يوم الثلاثاء 26 سبتمبر.
المتحدثون: 194
يشمل هذا العدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي افتتح أعمال المؤتمر، وفرانسيس، الذي ألقى الخطابين الافتتاحي والختامي (تم حسابه مرة واحدة فقط). وتشمل أيضًا المراقبين الدائمين الثلاثة – فلسطين والكرسي البابوي والاتحاد الأوروبي – المدعوين لمخاطبة الجمعية العامة إلى جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة.
ومن المفترض أن يكون هناك 198 متحدثا.
الغيابات: 4
وتغيبت كل من أفغانستان وميانمار والنيجر ومدغشقر عن المنصة. وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تلتزم فيها أفغانستان وميانمار الصمت، في أعقاب استيلاء طالبان والمجلس العسكري على السلطة، وما تلا ذلك من نزاع حول أوراق الاعتماد. وشهدت النيجر انقلابا هذا العام أيضا، واتهم المجلس العسكري فيها غوتيريش بمحاولة استرضاء فرنسا وحلفائها من خلال حرمان مبعوثها المفضل من فرصة التحدث.
أما مدغشقر، فغيابها أقل وضوحا، خاصة بعد لقاء وزير خارجيتها مع غوتيريش، وقال متحدث باسم رئيس الجمعية العامة لوكالة أسوشيتد برس إن مدغشقر - التي كانت مدرجة في القائمة المؤقتة للمتحدثين - اختارت عدم التحدث، ولكن لم يتم تقديم أي سبب.
الكلمة الأولى والأخيرة
تحدثت البرازيل أولا، وفقا للتقاليد. وكان المغرب هو آخر المتحدثين، وهو أمر غير معتاد (في العام الماضي، ذهبت إلى ناورو) ويتم تحديد ترتيب المتحدثين بشكل عام حسب من ترسله الدولة وتفضيلاتهم ومدى توفرهم وجغرافيتهم.

قلة النساء
كان عدد النساء المتحدثات في الجمعية العامة قليلًا تاريخيًا: في عام 2021 كان 18، وفي العام الماضي 22. وأشار العديد من المتحدثين، بما في ذلك رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، إلى نقص تمثيل المرأة.
وكانت رئيسة المجر كاتالين نوفاك أول امرأة – والزعيم العالمي السادس عشر – تخاطب المناقشة العامة و10 فقط من النساء اللاتي تحدثن كن في الواقع رؤساء دول أو حكومات.
وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح منتدى القيادات النسائية الثاني على الإطلاق، أشار فرانسيس إلى أن الأمم المتحدة لم يكن لديها قط أمين عام أنثى (وهو الأمر الذي قالت غلوريا ستاينم الأسبوع الماضي إنها تريد تغييره) وأن أربع نساء فقط شغلن منصب الأمين العام، رئيس الجمعية العمومية.
اللغات المستخدمة
استخدمت كلا من الإنجليزية والفرنسية، الإسبانية، العربية، البرتغالية، الكورية والروسية و كانت اللغة الرسمية الوحيدة للأمم المتحدة التي ألقي بها خطاب واحد فقط هي اللغة الصينية. اللغات الأخرى منتشرة مرة واحدة فقط: البنغالية، الكاتالانية، الكرواتية، الفارسية، الفنلندية، الألمانية، الإيطالية، اليابانية، القيرغيزية، المقدونية، المنغولية، الطاجيكية، التركية، الأوزبكية، الفيتنامية. إن للأمم المتحدة لغة خاصة بها، انزلقت إلى العديد من العناوين.

أقصر كلمة: ليبيا
ألقى وزير الشباب الليبي ووزير الخارجية المؤقت، فتح الله الزني، أقصر كلمة حوالي 7 دقائق و10 ثواني
أطول كلمة: بوركينا فاسو
ألقت باسولما بازي، وزيرة الدولة في بوركينا فاسو، أطول خطاب، حوالي 37 دقيقة و46 ثانية ممارسات
حق الرد: 23
وبعد اختتام الكلمات لهذا اليوم، يمكن للدول أن تختار ممارسة حق الرد، وهو حق دحض في جوهره.
مارسته اليابان ثلاث مرات، وهو أكبر عدد من البلدان. ودحضت تصريحاتها المخاوف بشأن تصريف مياه الصرف الصحي المشعة. وتبادلت الجزائر والمغرب التصريحات الساخنة بشأن المسائل الإقليمية مرتين لكل منهما، كما فعلت أذربيجان وأرمينيا بشأن ناغورنو كاراباخ.
كما استخدمت غواتيمالا وإيران حقهما مرتين، ولكن ليس ضد بعضهما البعض. الهند، باكستان، كوريا الجنوبية، كوريا الشمالية، الصين، غيانا، بليز، والإمارات العربية المتحدة.

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