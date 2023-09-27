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روسيا: حلفاء أوكرانيا مشاركون في الصراع

9/27/2023 11:14:45 PM
(MENAFN- Al Watan) زعمت موسكو مرارًا وتكرارًا أن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو قد انخرطوا فعليًا في الصراع من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة وبمعلومات استخباراتية والمساعدة في التخطيط لهجمات على المنشآت الروسية، وأنهم قاموا بالمساعدة في تخطيط وتنفيذ الهجوم الصاروخي الأسبوع الماضي على مقر أسطول البحر الأسود في شبه جزيرة القرم التي ضمتها.
وذكرت تقارير إخبارية غير مؤكدة أن صواريخ ستورم شادو التي قدمتها المملكة المتحدة وفرنسا لأوكرانيا استخدمت في الهجوم على المقر.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: ((ليس هناك شك في أن الهجوم تم التخطيط له مسبقًا باستخدام وسائل الاستخبارات الغربية والأقمار الصناعية لحلف شمال الأطلسي وطائرات الاستطلاع، وتم تنفيذه بناءً على نصيحة الأجهزة الأمنية الأمريكية والبريطانية وبالتنسيق الوثيق معها)). تأتي تصريحات زاخاروفا في أعقاب تعليقات أدلى بها ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، الذي قال إن وصول دبابات أبرامز أمريكية الصنع إلى أوكرانيا والوعد الأمريكي بتزويد أوكرانيا بعدد غير محدد من صواريخ ATACMS طويلة المدى من شأنه أن يدفع الناتو إلى الاقتراب من صراع مباشر مع روسيا.
تخطيط مسبق
ولم تستجب وزارة الدفاع البريطانية على الفور لطلبات التعليق على تصريحات زاخاروفا أو التقارير التي تفيد باستخدام صواريخ ستورم شادو في الهجوم.
وجاء هذا الاتهام في اليوم التالي لظهور مقطع فيديو يظهر أن قائد الأسطول، الأدميرال فيكتور سوكولوف، لا يزال على قيد الحياة على الرغم من ادعاءات أوكرانيا - دون تقديم أدلة داعمة - بأنه كان من بين 34 ضابطا قتلوا في غارة يوم الجمعة على مدينة سيفاستوبول الساحلية.
هدف متكرر
وكانت شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني من أوكرانيا في عام 2014، هدفًا متكررًا منذ أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022. وكانت شبه جزيرة القرم بمثابة المحور الرئيسي لدعم الغزو وتعرضت بشكل متزايد لإطلاق النار من أوكرانيا.
وقالت أوكرانيا إن الغارة التي أحدثت ثقبًا كبيرًا في المبنى الرئيسي للمقر أدت إلى إصابة 105 أشخاص، على الرغم من عدم إمكانية التحقق من هذه الادعاءات بشكل مستقل.
وقالت روسيا في البداية إن جنديا قتل لكنها تراجعت بسرعة عن هذا التصريح وقالت إن الشخص مفقود.
ولم تقدم موسكو أي تحديثات بشأن سقوط ضحايا.

وضع سوكولوف
ولم يعلق الكرملين على وضع سوكولوف لكنه نشر مقطع فيديو يظهره بين كبار الضباط الآخرين الذين يحضرون مؤتمرا عبر الفيديو مع وزير الدفاع سيرجي شويجو.
وعندما سئل المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن سوكولوف، أشار إلى أنه شارك في مكالمة الفيديو مع شويغو لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.
ونشرت قوات العمليات الخاصة الأوكرانية بيانا قالت فيه إن مصادرها زعمت أن سوكولوف كان من بين القتلى، ولم يتم التعرف على العديد منهم بعد. وقالت إنها تحاول التحقق من هذا الادعاء بعد ظهور الفيديو.
وظهر سوكولوف وهو يتحدث إلى الصحفيين حول عمليات الأسطول الأسود في مقطع فيديو نُشر على قناة إخبارية مرتبطة بوزارة الدفاع الروسية. ولم يكن من الواضح متى تم تسجيل الفيديو. ولم يتضمن الفيديو أي ذكر للهجوم الأوكراني على مقر الأسطول.

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