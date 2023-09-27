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إيران تطلق قمرا صناعيا للتصوير

9/27/2023 11:14:45 PM
(MENAFN- Al Watan) زعمت إيران أنها أطلقت بنجاح قمرًا صناعيًا للتصوير إلى الفضاء، وهي خطوة قد تزيد من حدة التوترات مع الدول الغربية التي تخشى من إمكانية استخدام تكنولوجيا الفضاء الخاصة بها لتطوير أسلحة نووية.
وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن وزير الاتصالات الإيراني عيسى زاريبور قال إن القمر الصناعي نور-3 تم وضعه في مدار على ارتفاع 450 كيلومترا (280 ميلا) فوق سطح الأرض. ولم يكن من الواضح متى تم الإطلاق بالضبط.
ولم يصدر أي اعتراف فوري من المسؤولين الغربيين بعملية الإطلاق أو بوضع القمر الصناعي في مداره.
ولم يرد الجيش الأمريكي على الفور على طلب للتعليق. وشهدت إيران سلسلة من عمليات الإطلاق الفاشلة في السنوات الأخيرة.
الحرس الثوري
وقد تم تنفيذ عملية الإطلاق الأخيرة من قبل الحرس الثوري الإيراني شبه العسكري، وقال الجنرال حسين سلامي، القائد الأعلى للحرس الثوري، للتلفزيون الحكومي إن الإطلاق كان بمثابة ((انتصار)) وإن القمر الصناعي سيجمع البيانات والصور.
ونشرت السلطات لقطات لصاروخ ينطلق من منصة إطلاق متنقلة دون أن تحدد مكان الإطلاق. وتتوافق التفاصيل في الفيديو مع قاعدة للحرس بالقرب من شاهرود، على بعد حوالي 330 كيلومترًا (205 أميال) شمال شرق العاصمة طهران.
وتقع القاعدة في محافظة سمنان، ويدير الحرس برنامجه الفضائي الخاص به وبنيته التحتية العسكرية بالتوازي مع القوات المسلحة النظامية الإيرانية، ولا يتبع إلا علي خامنئي.

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