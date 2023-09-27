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ما يجب معرفته عن توترات كندا والهند

9/27/2023 11:14:45 PM
(MENAFN- Al Watan) أثارت ادعاءات كندا بشأن مؤامرة وجهتها الهند لقتل الانفصالي السيخي هارديب سينغ نيجار احتكاكات بين ديمقراطيتين كبيرتين، وأثارت تساؤلات حول تصرفات الهند العالمية لحماية مصالحها.
وهزت العلاقات الكندية الهندية بسبب ادعاءات رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأن الحكومة الهندية اغتالت ناشطًا من السيخ من أجل الاستقلال، هارديب سينغ نيجار، على الأراضي الكندية. لذا ما هي الآثار المترتبة على مطالبة كندا؟
ثلاثة آثار
وهذا الادعاء قوي لثلاثة أسباب، فهو أولًا يشير إلى أن الحكومة الهندية اليوم واثقة بالقدر الكافي من مكانتها الدولية لاتخاذ مثل هذه الخطوة البالغة الأهمية.
حيث يعد قيام ديمقراطية باغتيال مواطن ديمقراطية أخرى ليس بالأمر الهين. ثانيًا، إذا نشر رئيس الوزراء ترودو أدلة موثوقة على ادعاءاته، فإن عملية الاغتيال ستجعل العديد من شركاء الهند يتوقفون، حتى لو لم ينحازوا علنًا إلى كندا.
وكمبرر محتمل لعملية القتل، شبه الهنود على الإنترنت وفي وسائل الإعلام المحلية حكومتهم بحكومة إسرائيل، وهي دولة شريكة أخرى للغرب تحمي من التهديدات الإرهابية من خلال الاغتيالات السياسية في الخارج.
وأخيرًا، فإن هذه الادعاءات، خاصة إذا ثبتت صحتها، تضع الولايات المتحدة في موقف صعب للغاية. لقد أمضت الولايات المتحدة العقد الماضي في تعزيز شراكتها مع الهند. وفي الوقت نفسه، تعد كندا حليفًا في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) وجارة صديقة.
علاوة على ذلك، هناك عدد كبير من المواطنين من أصل هندي، بما في ذلك السيخ، في الولايات المتحدة. وإن الامتناع عن الانحياز إلى أحد الجانبين قد لا يشكل سياسة مستدامة طويلة الأمد بالنسبة لحكومة الولايات المتحدة.
علاقات شائكة
وكانت العلاقات الكندية الهندية دائمًا مشحونة بالتوتر بشأن قضية دعم خاليستان والكنديين السيخ للحركة. وتتهم الهند كندا منذ سنوات بإيواء إرهابيين من السيخ وغض الطرف عن أنشطة مواطنيها السيخ.
وفي عام 1985، تم تفجير طائرة تابعة لشركة طيران الهند كانت متجهة من مونتريال إلى نيودلهي من قبل إرهابيين من السيخ في كندا، مما أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 329 شخصًا، معظمهم من الهندوس الهنود. وبعد تحقيق كندي، تمت تبرئة معظم المتهمين.
وكان نيجار نفسه مطلوبًا بموجب قانون الإرهاب الهندي لتورطه في العديد من القضايا، بما في ذلك تفجير دار السينما عام 2007 في البنجاب ومقتل السياسي الهندي السيخي رولدا سينغ عام 2009.

الشراكات الإستراتيجية
وقد أصدر العديد من حلفاء كندا الغربيين، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة، بيانات وردت الهند بحذر على هذه الاتهامات.
وعلى المدى الطويل، إذا لم تحدث المزيد من الأزمات في العلاقات بين كندا والهند، فمن المرجح أن تنحسر هذه القضية. ونظرًا لنهضة الصين، فإن الهند تتمتع حاليًا بأهمية استراتيجية هائلة بالنسبة للغرب.
ومع ذلك، فإن الوضع يثير تساؤلات حول ما يعنيه أن تصبح الهند قوة عظمى. لقد كانت الهند دائمًا حساسة بشأن مسألة سيادتها. على مر السنين، لم تكتف البلاد بالشكوى من التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية ولكنها روجت أيضًا لاحترامها لسيادة الدول الأخرى.

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