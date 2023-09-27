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مسارات طبية لربط المستشفيات وتقليص الانتظار

9/27/2023 11:14:44 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت التجمعات الصحية تطبيق نموذج للرعاية الصحية يعتمد على مسارات طبية خاصة تربط المستشفيات، لتقليص الانتظار ومعالجة المريض، من خلال تطبيق نموذج الرعاية الصحية الذي يستهدف تعزيز الصحة، وجعل الفرد وأسرته شركاء في مسؤولية الحفاظ على صحتهم، وصولا إلى كل مستويات الرعاية التي يتطلبها المجتمع داخل المنظومة الصحية.
ويعمل تجمع المدينة المنورة الصحي على تطبيق 24 مسارا للرعاية الصحية ما بين خدمات القلب والأوعية الدموية، وخدمات الأعصاب وجراحة العظام، وحديثي الولادة، وطب الأسرة والتغذية، والتخدير، وغسل الكلى، وهي مجموعة من مسارات نموذج الرعاية الصحية الجديد في برنامج التحول الوطني بالقطاع الصحي.
نموذج مترابط
يعد قائد المسار هو المسؤول عن الحالات، وتحت إدارته أقسام بالمستشفيات، لاستقبال الحالة، ونقلها حسب الاحتياج، بهدف تقليص وقت المريض، وسرعة التجاوب مع الحالة من خلال المسار الذي يربط جميع أقسام مستشفيات التجمعات الصحية تحت إشراف قائد مسار محدد.
ويحوي نموذج الرعاية الصحية الجديد، الذي سيقدم في نطاقات تجمع المدينة المنورة الصحي، نموذجا مترابطا يقدم خدمات شاملة ومتكاملة بين جميع مستويات الرعاية، ويستهدف التحول في طريقة تقديم الرعاية الصحية، لتصبح شاملة ومتكاملة بين كل مستويات الخدمة، وتقدم في أقرب نقطة من أفراد المجتمع.
نهج وقائي
يشتمل نموذج الرعاية الصحية على مبادئ عمل تتمثل في تمكين الأفراد والعائلات من السيطرة على صحتهم، وتقديم المعرفة اللازمة للأفراد كجزء من علاجهم، وتمكينهم من اكتساب الثقافة اللازمة للسيطرة على صحتهم، وتضمين وجهة نظر أفراد المجتمع في تقديم الرعاية الصحية، والحفاظ على صحة أفراد المجتمع، والتركيز على احتياجاتهم الصحية من خلال اتخاذ نهج وقائي بدلا من العلاجي فقط، لتقديم الخدمات الصحية، وتوفير الخدمات العلاجية على نحو يناسب المرضى، وبما يركز على النتائج الصحية دون أن يكون العلاج مفرطا أو دون المستوى الأمثل.
مبادئ نموذج الرعاية الصحية
- تمكين الأفراد والعائلات من السيطرة على صحتهم
- تقديم المعرفة اللازمة للأفراد كجزء من علاجهم
- تمكين المرضى من اكتساب الثقافة اللازمة للسيطرة على صحتهم
- تضمين وجهة نظر أفراد المجتمع في تقديم الرعاية الصحية
- الحفاظ على صحة أفراد المجتمع، والتركيز على احتياجاتهم الصحية
- توفير الخدمات العلاجية على نحو يناسب المرضى بالتركيز على النتائج الصحية

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