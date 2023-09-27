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نصف مليار ريال بجمعيات الادخار الإلكترونية في عام

9/27/2023 11:14:44 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغت قيمة جمعيات الادخار الإلكترونية خلال العام الماضي حوالي نصف مليار ريال، بعد أن زادت خلال 5 سنوات بنسبة 28 ألفًا% مرتفعة من 1.7 مليون ريال لتصل قيمتها في 2022 إلى 491 مليون ريال.
وبدأ البنك المركزي السعودي بالترخيص لجمعيات الادخار الإلكترونية كمؤسسات مالية مرخصة تجمع فيها مجموعة من الأفراد مدخراتهم معا لتشكيل صندوق يستخدم لتقديم التمويل إلى الأعضاء المحتاجين إليها منذ 2018 ومنذ بدء عمل تلك المؤسسات تضاعفت قيمة مبالغ الادخار والأيام المحددة التي يعتمدها المشتركون للادخار.
وتعتمد فكرة جمعيات الادخار الإلكترونية على أن يشترك مجموعة من الأفراد بأسهم معينة في جمعية واحدة ويتم توزيع أسهم تلك المجموعة على الأفراد المشتركين ويتم دفع السهم بشكل شهري طوال فترة انعقاد الجمعية، ويستلم المبلغ شهريا فرد من المجموعة باتفاق وترتيب مسبق بين الأفراد، حيث يتم ترتيب جميع هذه الإجراءات إلكترونيا عبر تطبيقات مرخصة خاصة بهذه الجمعيات.
قيمة مجموعات الادخار
وبلغت قيمة مجموعات الادخار حسب بيانات حديثة للبنك المركزي السعودي في بداية تأسيس هذا النوع من المؤسسات المالية 1.7 مليون ريال في 2018 وانخفضت إلى 672 ألف ريال في 2019 قبل أن تقفز في 2020 إلى 6.9 ملايين ريال، ثم في 2021 بلغت حوالي 189 مليون ريال، قبل أن تصل إلى 491 مليون ريال في 2022.
متوسط قيمة المساهمات
كما ارتفع المتوسط الذي يدفعه المستفيدون من جمعيات الادخار الإلكتروني من ألف ريال إلى 5.4 آلاف ريال، حيث بلغ ما يدفعه الفرد شهريا لهذه الجمعيات 1000 ريال في 2018 ليرتفع إلى 1.5 ألف ريال في 2019، ويصل إلى 3 آلاف ريال في 2020، قبل أن يصل إلى 5.3 آلاف ريال في 2021 و5.4 آلاف ريال في 2022 وهو المبلغ المتوسط الذي يدفعه الفرد شهريا بهذه الجمعيات.
مدد الادخار
وبلغت مدد الادخار التي يلتزم فيها الأفراد بجمعيات الادخار الإلكترونية 300 يوم في 2018 ومثلها من الأيام في 2019 لترتفع إلى 509 أيام في 2020، وتصل إلى 549 يومًا في 2021، قبل أن يصل متوسط الأيام إلى 484 في 2022.
عدد الموظفين
وبلغ عدد الموظفين العاملين في المؤسسات المالية القائمة على تطبيقات جمعيات الادخار الإلكتروني حوالي 51 موظفا في 2022 حوالي 13 موظفا منهم يعملون من خارج المملكة كموظفين تقنين ضمن تلك التطبيقات والتي بدأت العمل بحوالي 8 موظفين في 2018 قبل أن يرتفع عددهم إلى 9 موظفين في 2019، ليصلوا إلى 13 في 2020 ويرتفعوا إلى 18 موظفا في 2021.
تحميل التطبيقات
وبلغت مرات تحميل تطبيقات جمعيات الادخار الإلكترونية حوالي مليون مرة في 2022 وهي النسبة الأعلى منذ انطلاق تلك الجمعيات، حيث بلغ عدد مرات تحميلها في بداية انطلاقها في 2018 حوالي 32 ألفًا، وفي 2019 بلغت مرات التحميل 177 ألفًا، لتصل في 2020 إلى 422 ألفًا، وفي 2021 بلغت حوالي 663 ألف مرة تحميل.
Asf:
عدد الموظفين داخل المملكة وخارجها:
2018=
داخل المملكة= 4
خارج المملكة= 4
2019=
داخل المملكة= 5
خارج المملكة= 4
2020=
داخل المملكة= 10
خارج المملكة= 3
2021=
داخل المملكة= 14
خارج المملكة= 4
2022=
داخل المملكة= 38
خارج المملكة= 13
عدد مرات تحميل تطبيقات الجمعيات الإلكترونية:
2018= 32 ألفا
2019= 177 ألفا
2020= 422 ألفا
2021= 663 ألفا
2022= مليون
إجمالي قيمة المجموعات التي تم إنشاؤها عبر خدمة جمعيات الادخار الإلكترونية سنويا:
2018= 1.7 مليون ريال
2019= 672 ألف ريال
2020= 6.9 ملايين ريال
2021= 189 مليون ريال
2022= 491 مليون ريال
متوسط قيمة مساهمة المستفيدين في جمعيات الادخار الإلكترونية:
2018= ألف
2019= 1.5 ألف
2020= 3 آلاف
2021= 5.3 آلاف
2020= 5.4 آلاف
متوسط مدة الادخار في جمعيات الادخار الإلكترونية بعدد الأيام:
2018= 300
2019= 300
2020= 509
2021= 549
2020= 484

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