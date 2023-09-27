نصف مليار ريال بجمعيات الادخار الإلكترونية في عام

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- Al Watan) بلغت قيمة جمعيات الادخار الإلكترونية خلال العام الماضي حوالي نصف مليار ريال، بعد أن زادت خلال 5 سنوات بنسبة 28 ألفًا% مرتفعة من 1.7 مليون ريال لتصل قيمتها في 2022 إلى 491 مليون ريال.
وبدأ البنك المركزي السعودي بالترخيص لجمعيات الادخار الإلكترونية كمؤسسات مالية مرخصة تجمع فيها مجموعة من الأفراد مدخراتهم معا لتشكيل صندوق يستخدم لتقديم التمويل إلى الأعضاء المحتاجين إليها منذ 2018 ومنذ بدء عمل تلك المؤسسات تضاعفت قيمة مبالغ الادخار والأيام المحددة التي يعتمدها المشتركون للادخار.
وتعتمد فكرة جمعيات الادخار الإلكترونية على أن يشترك مجموعة من الأفراد بأسهم معينة في جمعية واحدة ويتم توزيع أسهم تلك المجموعة على الأفراد المشتركين ويتم دفع السهم بشكل شهري طوال فترة انعقاد الجمعية، ويستلم المبلغ شهريا فرد من المجموعة باتفاق وترتيب مسبق بين الأفراد، حيث يتم ترتيب جميع هذه الإجراءات إلكترونيا عبر تطبيقات مرخصة خاصة بهذه الجمعيات. قيمة مجموعات الادخار
وبلغت قيمة مجموعات الادخار حسب بيانات حديثة للبنك المركزي السعودي في بداية تأسيس هذا النوع من المؤسسات المالية 1.7 مليون ريال في 2018 وانخفضت إلى 672 ألف ريال في 2019 قبل أن تقفز في 2020 إلى 6.9 ملايين ريال، ثم في 2021 بلغت حوالي 189 مليون ريال، قبل أن تصل إلى 491 مليون ريال في 2022. متوسط قيمة المساهمات
كما ارتفع المتوسط الذي يدفعه المستفيدون من جمعيات الادخار الإلكتروني من ألف ريال إلى 5.4 آلاف ريال، حيث بلغ ما يدفعه الفرد شهريا لهذه الجمعيات 1000 ريال في 2018 ليرتفع إلى 1.5 ألف ريال في 2019، ويصل إلى 3 آلاف ريال في 2020، قبل أن يصل إلى 5.3 آلاف ريال في 2021 و5.4 آلاف ريال في 2022 وهو المبلغ المتوسط الذي يدفعه الفرد شهريا بهذه الجمعيات. مدد الادخار
وبلغت مدد الادخار التي يلتزم فيها الأفراد بجمعيات الادخار الإلكترونية 300 يوم في 2018 ومثلها من الأيام في 2019 لترتفع إلى 509 أيام في 2020، وتصل إلى 549 يومًا في 2021، قبل أن يصل متوسط الأيام إلى 484 في 2022. عدد الموظفين
وبلغ عدد الموظفين العاملين في المؤسسات المالية القائمة على تطبيقات جمعيات الادخار الإلكتروني حوالي 51 موظفا في 2022 حوالي 13 موظفا منهم يعملون من خارج المملكة كموظفين تقنين ضمن تلك التطبيقات والتي بدأت العمل بحوالي 8 موظفين في 2018 قبل أن يرتفع عددهم إلى 9 موظفين في 2019، ليصلوا إلى 13 في 2020 ويرتفعوا إلى 18 موظفا في 2021. تحميل التطبيقات
وبلغت مرات تحميل تطبيقات جمعيات الادخار الإلكترونية حوالي مليون مرة في 2022 وهي النسبة الأعلى منذ انطلاق تلك الجمعيات، حيث بلغ عدد مرات تحميلها في بداية انطلاقها في 2018 حوالي 32 ألفًا، وفي 2019 بلغت مرات التحميل 177 ألفًا، لتصل في 2020 إلى 422 ألفًا، وفي 2021 بلغت حوالي 663 ألف مرة تحميل.
Asf:
عدد الموظفين داخل المملكة وخارجها:
2018=
داخل المملكة= 4
خارج المملكة= 4
2019=
داخل المملكة= 5
خارج المملكة= 4
2020=
داخل المملكة= 10
خارج المملكة= 3
2021=
داخل المملكة= 14
خارج المملكة= 4
2022=
داخل المملكة= 38
خارج المملكة= 13
عدد مرات تحميل تطبيقات الجمعيات الإلكترونية:
2018= 32 ألفا
2019= 177 ألفا
2020= 422 ألفا
2021= 663 ألفا
2022= مليون
إجمالي قيمة المجموعات التي تم إنشاؤها عبر خدمة جمعيات الادخار الإلكترونية سنويا:
2018= 1.7 مليون ريال
2019= 672 ألف ريال
2020= 6.9 ملايين ريال
2021= 189 مليون ريال
2022= 491 مليون ريال
متوسط قيمة مساهمة المستفيدين في جمعيات الادخار الإلكترونية:
2018= ألف
2019= 1.5 ألف
2020= 3 آلاف
2021= 5.3 آلاف
2020= 5.4 آلاف
متوسط مدة الادخار في جمعيات الادخار الإلكترونية بعدد الأيام:
2018= 300
2019= 300
2020= 509
2021= 549
2020= 484
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