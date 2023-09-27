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25.4% من رخص التعدين بالرياض

9/27/2023 11:14:44 PM
(MENAFN- Al Watan) مثلت الرخص التعدينية بمنطقة الرياض حوالي ربع الرخص التعدينية السارية في قطاع التعدين بحوالي 593 رخصة تعدينية من أصل 2.335 رخصة سارية أصدرتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، حيث تمثل نسبة الرخص التعدينية بمنطقة الرياض 25.4% من إجمالي الرخص السارية.
وأشار تقرير للوزارة إلى أن المنطقة الشرقية جاءت ثانيًا بعدد الرخص التعدينية وبعدد 407 رخص، ثم منطقة مكة المكرمة بـ385 رخصة، ومنطقة المدينة المنورة بـ245 رخصة، ومنطقة عسير بـ191 رخصة، أما منطقة تبوك بـ159 رخصة، ومنطقة جازان بـ75 رخصة، ومنطقة القصيم بـ73 رخصة، إضافةً إلى منطقة نجران بـ60 رخصة، ومنطقة حائل بـ58 رخصة، ثم منطقة الباحة بـ34 رخصة، ومنطقة الحدود الشمالية بـ29 رخصة، ومنطقة الجوف بـ26 رخصة.
رخصة جديدة
وأشارت الوزارة إلى أنها أصدرت خلال شهر أغسطس 2023 حوالي 63 رخصة تعدينية جديدة، بينها 31 رخصة محاجر مواد بناء، و25 رخصة كشف، و5 رخص فائض خامات معدنية، ورخصتا استغلال تعدين ومنجم صغير، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
الرخص السارية
وأوضح التقرير أن عدد التراخيص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر أغسطس 2023 بلغ 2.335 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1.496 رخصة، ثم رخص الكشف بـ599 رخصة، وبعدها رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ184 رخصة، إضافة إلى 30 رخصة فائض خامات معدنية، و26 رخصة استطلاع.
الرخص التعدينية السارية حسب المناطق = 2.335
الرياض= 593
المنطقة الشرقية = 407
مكة المكرمة= 385
المدينة المنورة = 245
عسير = 191
تبوك = 159
جازان = 75
القصيم= 73
نجران= 60
حائل = 58
الباحة = 34
الحدود الشمالية = 29
الجوف = 26

MENAFN27092023000089011017ID1107156272

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