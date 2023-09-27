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10 ملايين ريال غرامة تقديم خدمات لوجستية بدون تصريح

9/27/2023 11:14:44 PM
(MENAFN- Al Watan) حددت وزارة النقل والخدمات اللوجستية 4 عقوبات لمخالفي نظام الخدمات والأنشطة اللوجستية، تضمنت غرامة مالية تصل إلى 10 ملايين ريال، بالإضافة إلى تعليق الترخيص أو التصريح أو الموافقة بشكل مؤقت، وإلغاء الترخيص أو التصريح أو الموافقة، والإنذار.
وحددت الوزارة ضمن نظام الخدمات والأنشطة اللوجستية التي تهدف من خلاله إلى تعزيز سلامة وكفاية البنى التحتية للخدمات اللوجستية وخدمات وساطة الشحن والمراكز اللوجستية والمرافق اللوجستية في المملكة، وحماية حقوق المستهلك في القطاع، وحددت المخالفات التي يتم فيها تطبيق الجزاءات المحددة في النظام والتي يتم تحديدها تبعا لطبيعة المخالفة ومستوى جسامتها.
أبرز المخالفات
تتضمن المخالفات التي تطبق الوزارة فيها الجزاءات النظامية تقديم خدمات لوجستية وخدمات وساطة الشحن أو إنشاء أو تشغيل مراكز لوجستية أو مناطق إيداع أو مرافق لوجستية دون الحصول على ترخيص أو تصريح أو موافقة، وتقديم معلومات أو بيانات مضللة أو غير صحيحة للحصول على أي ترخيص أو تصريح أو موافقة، بالإضافة إلى تعطيل أي من أعمال، والتأخر في استخراج التراخيص أو التصاريح أو الموافقات، حيث تقرر اللجنة المعنية بتطبيق العقوبات فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته بعد إبلاغه بقرار اللجنة في شأنها، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة، ومضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة بما لا يتجاوز حدها الأقصى، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، ونشر قرار العقوبة على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا، أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.
تحديد العقوبات
وأشار النظام إلى أن القرار الصادر بتحديد العقوبات يضمن إلزام المخالف بإزالة المخالفة، وإعادة التأهيل الناتج عن الفعل الضار ودفع التعويضات عن الضرر، وإعادة المبالغ التي تحصل عليها إلى أصحابها، وتوريد تلك المبالغ والمكاسب التي تحصل عليها إلى الخزينة العامة للدولة، حيث تحدد العقوبات بحسب حجم كل مخالفة على حدة، ويراعى في ذلك طبيعة المخالفة المرتكبة، وخطورتها في كل حالة، والظروف المشددة والمخففة، ويكون قرار اللجنة قابلًا للتظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغ المخالف به.
عقوبات مخالفين نظام الخدمات والأنشطة اللوجستية
1 - الإنذار
2 - تعليق الترخيص أو التصريح أو الموافقة بشكل مؤقت
3 - غرامة لا تتجاوز عشرة ملايين ريال
4 - إلغاء الترخيص أو التصريح أو الموافقة

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