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نفط الكويت ترقية ونقل 6 رؤساء فرق

9/27/2023 11:03:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
أصدر الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت أحمد العيدان تعميما يقضي بترقية ونقل 6 رؤساء فرق واثنين كبير اختصاصي.
وجاء في التعميم الذي يتم العمل به اعتبارا من أمس الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023، انه تم تعيين د.فيصل عبدالله الكندري رئيسا لدائرة الخدمات الطبية المساندة ويكون مسؤولا أمام مدير المجموعة الطبية (مستشفى الأحمدي)، وتم استحداث فريق عمل العلاج الطبيعي وتعيين ريم محمد عبدالله رئيسا لفريق عمل العلاج الطبيعي.
وفي دائرة الهيئة الطبية تم تعيين د.إبراهيم محمد الكندري رئيسا للدائرة ويكون مسؤولا أمام مدير المجموعة الطبية مستشفى الأحمدي.
وفي مديرية الغاز والبيئة وتحديدا في مجموعة تطوير حقول الغاز أصبح عيسى الديحاني رئيسا لفريق عمل تطوير العمالية الفنية، وفي مديرية إدارة المشاريع والهندسة (مجموعة مساندة المشاريع والهندسة) تصبح ريما عبدالله العوضي كبير اختصاصيين، ويصبح خالد راضي المزيد رئيسا لفريق عمل تطوير العمالة الفنية والشؤون الإدارية.
أما مجموعة إدارة المشاريع 1 فسيتم تعيين رئيس فريق عمل إدارة المشاريع (14) في وقت لاحق، وفي مديرية غرب الكويت مجموعة مساندة العمليات أصبح رياض علي العنزي رئيسا لفريق عمل تطوير العاملين الفنيين في العمليات، وفي مديرية التخطيط والابتكار وتحديدا في مجموعة العلاقات العامة والإعلام يستمر خليفة شعيب في منصب كبير اختصاصيين.

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