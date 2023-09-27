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جي إم سي بهبهاني تشارك في معرض الكويت الدولي السيارات 2023

9/27/2023 11:03:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهدت الكويت افتتاح معرض الكويت الدولي السيارات، هذا الحدث الإقليمي الضخم الذي طال انتظاره من قبل المهتمين بقطاع السيارات والمركبات، والذي دأب على الانعقاد كل عامين منذ ما يقارب أربعة عقود وكان آخر انعقاد له منذ 13 عاما وبالتحديد في أكتوبر 2010. وها هو يعود بقوة وبشكل جديد ومتألق كليا في الصالات 5 و6 و7 في أرض المعارض بمشرف.
وقد شهد جناح شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني في صالة (6) إقبالا كبيرا جدا طوال يوم الافتتاح نظرا لحرص إدارة الشركة على إبرازه بشكل متميز ومتألق أمتع زوار المعرض وجميع المهتمين بالتعرف على جديد سيارات جي ام سي.
وبهذه المناسبة، صرح عادل بهبهاني قائلا: يسعدنا في شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني عودة معرض الكويت الدولي للانعقاد من جديد وهو حدث لطالما انتظره عشاق السيارات في الكويت والذي كنا حريصين منذ انطلاقته منذ ما يقارب أربعين عاما على المشاركة فيه لنكون بالقرب من عملائنا ومن كل محبي سيارات جي ام سي، لمنحهم الفرصة للتعرف على الموديلات الجديدة وعلى عروضنا الخاصة، وأود أن أتقدم بالشكر من كل زوار الجناح من مسؤولين وسفراء وممثلي شركات وزوار.
الجدير بالذكر أن بيك أب سييرا AT4X الجديد والذي يتم عرضه لأول مرة من خلال المعرض قد لاقى إعجاب جميع الزوار وخاصة فئة الشباب المهتمة بسيارات المهام الصعبة والاستثنائية على مختلف الطرق وخاصة الوعرة منها.
ويكمل سييرا AT4X مجموعة الشاحنات جي إم سي الراقية للدروب الوعرة، وهو يوازن بين القدرات المتزايدة على الدروب الوعرة والسيطرة الناعمة على الطرقات العادية، ليتم عبر هذا توفير تقنيات القطر الأفضل بفئتها مع خصائص فخامة وراحة من الفئة الأولى.
وقد شملت تحديثات التصميم التي خضع لها بيك أب سييرا AT4X، المقصورة التي عززت فيها مواصفات الرقي والراحة وتضمنت نمطا جديدا بالكامل يتمحور حول التقنيات، ويأتي طراز سييرا AT4X الجديد متمتعا بالعديد من الخصائص، منها:
قدرات قطر قصوى، رفع لمستوى التعليق بمقدار 5 سم تقريبا كتجهيز من المصنع مباشرة، محرك V8 قياسي سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصانا مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات، تروس تفاضلية أمامية وخلفية قابلة للقفل إلكترونيا، نظام رفع التعليق بمقدار 2 إنش كتجهيز أساسي من المصنع ومخمدات MULTIMATIC مع بكرة صمام DSSV، مقاعد أمامية قابلة للتدفئة والتهوية والتعديل كهربائيا في 16 وضعية مع خاصية التدليك، علبة تبديل السرعات من الفولاذ وصفائح أسفل الهيكل وتتوافر خاصية حماية أسفل الشاسيه، نظام Bose Series الفاخر مع 12 مكبر صوت بتقنية Centerpoint للصوت المحيطي، إصدار AEV متوافر، مقصورة داخلية فريدة بنمط Obsidian Rush تتضمن تجهيزات راقية مثل خصائص التدليك، ومقاعد أمامية مكسوة بالكامل بالجلد الطبيعي.
كما يشتمل سييرا AT4X على وضعية القيادة الجديدة Off-Road Mode المخصصة للدروب الوعرة. وعند تفعيلها، تقوم هذه الوضعية بتعديل مختلف معايير ضبط المركبة، مثل المكابح المانعة لانغلاق العجلات، وميزة التحكم بالجر، وميزة التحكم بالثبات، وذلك لأجل توفير الأداء المعزز أثناء المغامرة على الدروب الوعرة. إلى جانب هذا، تقوم وضعية الدروب الوعرة بتعديلات لإتاحة مستويات أفضل من التحكم والأداء.
هذا ويعد سييرا AT4X أساسا مثاليا عندما يتعلق الأمر بالأداء على الطرقات العادية وقدرات السير على الدروب الوعرة وطاقة السحب الهائلة. وكما هو الحال مع جميع طرازات وإصدارات سييرا، يتم الاعتماد على توجه AEV الحصري الذي يركز على الأداء والاهتمام بالتفاصيل، وذلك من أجل الارتقاء بمختلف النواحي التي يرغب بها ويطلبها عملاء المغامرات على الدروب الوعرة في شاحناتهم المخصصة للمهام الثقيلة. والنتيجة هي شاحنة رائعة مع توافر القدرات البارزة والثقة العالية في كافة المجالات.
فخامة وراحة داخلية من الفئة الأولى.
النقطة المركزية في المقصورة الجديدة هي شاشة اللمس المائلة حجم 13.4 بوصة (340 ملما) الجديدة بالكامل بنمط الجهاز اللوحي والخاصة بنظام المعلومات والترفيه. وتكملها الشاشة المائلة القابلة للتخصيص حجم 12.3 بوصة لمركز معلومات السائق والشاشة المائلة المنعكسة على الزجاج الأمامي حجم 15 بوصة. ومعا، تمنح هذه الشاشات مستويات هائلة من قدرات التخصيص والتفاعل البديهي لصالح العملاء.

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