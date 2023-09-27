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ساي نت وملاءة توقعان اتفاقية لتبادل البيانات

9/27/2023 11:03:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في خطوة مهمة لتسهيل الأطر التشريعية والنظامية والرقابية بدول مجلس التعاون الخليجي، أعلنت شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت) عن توقيع اتفاقية تعاون ثنائية لتبادل المعلومات الائتمانية مع مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة)، وذلك تفعيلا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في اجتماع المجلس بدورته الـ 37 في 2016، القاضي بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس، وسعيا لدعم النظام المصرفي في دول مجلس التعاون من خلال تسهيل عملية اتخاذ القرارات الائتمانية لدى المؤسسات المالية.
وبهذه المناسبة، أكدت رئيس مجلس إدارة شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت) عالية الحميضي عقب توقيع الاتفاقية مع المدير العام لمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) بسام الجمالي والذي تم في سلطنة عمان بتاريخ 26 سبتمبر الجاري، أن المعلومات الائتمانية والتصنيف الائتماني أصبحا في الوقت الحالي من أهم المؤشرات في تطوير النظم المالية والاقتصادية، وكذلك في خلق أنظمة فعالة وذات قيمة مضافة لجمع وطلب وتحليل المعلومات الائتمانية التي تعمل على زيادة كفاءة عمليات التمويل ومنح التسهيلات الائتمانية بكل اشكالها وانواعها المختلفة في الاقتصاد بصورة عامة، وكفاءة وسلامة النظام المالي والاقتصادي بصفة خاصة، وهي الأهداف التي تتطلع «ساي نت» لتحقيقها، ذلك أن المعلومات الائتمانية سوف تساهم بشكل كبير في الحد من المخاطر نتيجة التعثر المالي الذي ينعكس إيجابا في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني، وخلق المناخ الملائم للقطاع المالي لأداء دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني من خلال التفاعل المستمر بينه وبين جميع القطاعات المصرفية والمالية والتجارية وكل الأنشطة الاقتصادية الأخرى المنصوص عليها في احكام القانون رقم 9 لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.

MENAFN27092023000130011022ID1107156224

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