Thursday, 28 September 2023 07:47 GMT

أنور بوخمسين وربة للتأمين مستمرة في النجاح والريادة والربحية

9/27/2023 11:03:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طارق عرابي
اجتمعت الجمعية العمومية العادية لشركة وربة التأمين وإعادة التأمين، أمس بمقر الشركة الرئيسي برئاسة أنور جواد بوخمسين رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة والمدققين الخارجيين، ومساهمي الشركة، والإدارة التنفيذية للشركة، واستهل أنور بوخمسين الاجتماع بالترحيب بالحضور، واستعرض بنود اجتماع الجمعية العمومية.
وفي بداية الاجتماع، هنأ أنور بوخمسين جميع الحضور بالإنجازات البارزة التي حققتها شركة وربة التأمين خلال الفترة المنصرمة من عام 2023، في ظل التحديات المصاحبة لتطبيق المعيار الدولي لعقود التأمين المعيار رقم (17) والذي كان له الأثر في تكون خسائر متراكمة من الأعوام السابقة، ولكن الشركة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك من خلال إطفاء تلك الخسائر. وتطرق لحديث عن المناخ الاقتصادي خلال 2023 من خلال إلقاء الضوء على الاقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي، وتأثر عوائد الاستثمارات نتيجة لعدم الاستقرار الاقتصادي جراء التداعيات السياسية، كما أشاد بالإجراءات الإصلاحية الممنهجة التي تتخذها قيادات الكويت وحكومتها الرشيدة، وتضافر جهود مؤسساتها للعمل على رفعة الوطن والحفاظ على مقدراته.
وعلى الصعيد التشريعي، أشاد بوخمسين بالدور الذي قامت به وحدة تنظيم التأمين خلال الأعوام الماضية حتى عام 2023، والمسؤولية الكبيرة المنوطة بها لتنمية صناعة التأمين بالكويت، من خلال دورها في تطبيق مواد قانون تنظيم التأمين رقم (125) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقرارات والتعاميم المنظمة التي أصدرتها، مثمنا جهود قيادات الوحدة، متمنيا لهم النجاح والتوفيق المستمر في سبيل النهوض بقطاع التأمين الكويتي والاقتصاد الوطني.
وفي ختام كلمته، أكد أنور بوخمسين رئيس مجلس إدارة شركة وربة التأمين وإعادة التأمين، على تجديد العهد في استمرارية والحفاظ على نجاح الشركة وريادتها وربحيتها، وتوجه بالشكر وعظيم الامتنان لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، والحكومة، ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية ووزارة المالية، وهيئة أسواق المال، وشركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، ووحدة تنظيم التأمين، والاتحاد الكويتي التأمين، وجميع الجهات الرقابية، ومساهمي الشركة، وشركاء النجاح من معيدي التأمين، وشركات التأمين المحلية.

MENAFN27092023000130011022ID1107156223

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث