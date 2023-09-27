Thursday, 28 September 2023 07:47 GMT

المتحد في خدمة عملائه خلال العطلة

9/27/2023 11:03:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف للسنة الهجرية 1445، أعلن البنك الأهلي المتحد في بيان له إنه سوف يغلق جميع فروعه يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق الأول من أكتوبر 2023.
وفي سياق متصل، أشار البنك إلى أنه يمكن للعملاء خلال فترة العطلة التواصل مع البنك عبر القنوات الإلكترونية، التي تتضمن تطبيق البنك عبر الهاتف النقال ومن خلال موقع البنك على شبكة الإنترنت ( وخدمة حياكم التي تعمل على مدار 24 ساعة يوميا على الرقم 1812000 لتلبية كل الاحتياجات والخدمات والإجابة عن استفسارات العملاء، كذلك يمكن لعملائنا إجراء جميع عملياتهم المصرفية من خلال أجهزة السحب الآلي المنتشرة في مختلف مناطق الكويت.
وبهذه المناسبة، يتقدم البنك إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ومن الكويت، حكومة وشعبا والمقيمين فيها، بأطيب التهاني والتبريكات، داعين المولى القدير أن يعيده على الأمة الإسلامية باليمن والبركات.

MENAFN27092023000130011022ID1107156222

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث