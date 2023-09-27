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برقان يرعى معرض Pop Up By Comfest

9/27/2023 11:03:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز تواصله مع شريحة الشباب، أعلن بنك برقان مؤخرا رعايته الرئيسية وللمرة الأولى، لمعرض «Pop Up by Comfest» وهو أضخم فعالية متخصصة بالقصص المصورة في الكويت، وذلك في أرض المعارض في مشرف خلال الفترة بين 28 و30 سبتمبر الجاري، حيث من المتوقع أن يستقبل المعرض نحو 25000 زائر. وتأتي هذه الرعاية كجزء من استراتيجية البنك الشاملة والهادفة إلى استقطاب عملاء جدد، ومواكبة احتياجات الشباب المتنامية في مجال الخدمات المصرفية وتحقيق تطلعاتهم.
وفي معرض تعقيبه على هذه المبادرة المتميزة، قال ناصر القيسي، مدير عام إدارة الخدمات المصرفية الشخصية: الشباب هم المحرك الرئيسي لأي اقتصاد، وانطلاقا من هذه الحقيقة نسعى باستمرار لنكون أقرب إلى هذه الشريحة من خلال رعاية بنك برقان الرئيسية لمعرض Pop Up by Comfest لعام 2023، والذي نرى فيه فرصة أكبر لفهم احتياجاتهم، وبالتالي توفير مستوى أفضل من المنتجات والخدمات المبتكرة التي تلبي طموحاتهم، كما أننا نهدف في الوقت نفسه إلى دعم الأعمال الفنية والترفيهية في البلاد.
وأكد القيسي أن رعاية بنك برقان لهذا الحدث الحيوي والمشاركة فيه ستكون خطوة متقدمة في إطار تعريف شريحة الشباب بمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي صممها بنك برقان خصوصا لتناسب احتياجاتهم المتزايدة وأسلوب حياتهم المتغير بشكل مستمر. وتشمل هذه المنتجات البطاقة الائتمانية الافتراضية الجديدة، وبطاقة VIP مسبقة الدفع، والبطاقات الائتمانية بنظام الاسترداد النقدي، وبطاقة «فيزا x-change» الجديدة، كما أن مشاركة البنك في المعرض تعتبر فرصة للتواصل المباشر مع جمهور الشباب من أجل رفع مستوى وعيهم بأفضل الممارسات المصرفية الآمنة والموثوقة.
وكونه الراعي الرئيسي للمعرض، يقدم بنك برقان خصما بنسبة 15% على كل تذاكر المعرض التي يتم شراؤها باستخدام جميع أنواع بطاقات البنك. هذا إضافة إلى تنظيم العديد من الأنشطة الترفيهية للجمهور على مدى ثلاثة أيام تشمل فعاليات ومسابقات وفرصا لربح جوائز نقدية مميزة. ومن بين تلك الفعاليات مسابقة «Artists› Alley» التي يتنافس فيها المشاركون للحصول على فرصة ربح تصميم البطاقة الائتمانية الافتراضية الجديدة لبنك برقان.
وتتميز نسخة العام الحالي من معرض «Pop Up by Comfest» بحضور شخصيات مشهورة تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة، مثل الممثل الشهير خوان كارلو إيسبوزيتو، الذي اشتهر بأدواره في مسلسلي «Breaking Bad» و«The Mandalorian»، وكذلك ماكينيو مايدا الذي لعب دور شخصية زورو في مسلسل «One Piece» من إنتاج «نتفليكس». كما سيشهد المعرض حضور شخصيات أخرى معروفة مثل الصوت الياباني الشهير كازوكي ياو، الذي اشتهر بأدائه لشخصية سيدو في مسلسل «Death Note»، والفنانة رشا رزق التي يمكن التعرف على صوتها في جميع أنحاء المنطقة من خلال أدائها لأغاني مقدمات المسلسلات الكرتونية المشهورة والمدبلجة على قنوات سبيستون.

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