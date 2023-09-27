Thursday, 28 September 2023 07:47 GMT

كاسكو تعرض قائمة الطعام الجديدة لـ طيران الجزيرة

9/27/2023 11:03:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقامت الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو) العرض التقديمي لقائمة الطعام الجديدة الخاصة بطيران الجزيرة، وذلك بحضور خالد المطيري رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية لخدمات الطيران وعبدالرحمن الكندري الرئيس التنفيذي للشركة بالوكالة، كما حضر العرض روهيت راماشاندران الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة وعدد من مسؤولي الشركتين. ومن خلال العرض تم تقديم العديد من الأصناف الجديدة التي سيتم تقديمها في القريب العاجل على متن رحلات شركة طيران الجزيرة، وقد عبر روهيت راماشاندران الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة عن سعادته بالتعاون المثمر مع الشركة الكويتية لخدمات الطيران، وأكد على استمرارية التعاون بين كلتا الشركتين بهدف مواصلة مسيرة النجاح بما يحقق المصلحة المشتركة بينهما. وقد صرح خالد المطيري رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية لخدمات الطيران بأن الشركة تولي أهمية كبيرة لعملية التطوير وتقديم أفضل الخدمات للعملاء المميزين ومن بينهم شركة طيران الجزيرة، كما عبر عن سعادته بأن قوائم الطعام التي تم عرضها اليوم تم تطويرها وإعدادها بأيد كويتية وكوادر وطنية استطاعت أن تحظى برضا الجميع.
كما أضاف الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة أن الشركة تسعى الى تقديم وجبات اقتصادية عالية الجودة من خلال هذا التعاون مع الشركة الكويتية لخدمات الطيران. من جانبه، صرح عبدالرحمن الكندري الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لخدمات الطيران بأن الشركة تطمح دائما الى تقديم الأفضل ولديها خطة عمل طموحة تهدف إلى زيادة حجم الإنتاج وإرضاء كل العملاء من خلال تقديم أفضل الأصناف وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وأن شركة طيران الجزيرة باعتبارها من العملاء المميزين تحظى باهتمام بالغ من أجل تقديم كل ما هو جديد وفريد وفق قوائم الطعام الجديدة التي سيتم توفيرها على متن رحلات طيران الجزيرة عما قريب. كما أعرب الكندري عن سعادته بهذا التعاون البناء بين الشركة الكويتية لخدمات الطيران وشركة طيران الجزيرة. وأضاف: فخورون بما تم تحقيقه من إنجازات مع شركة طيران الجزيرة منذ بداية التعاون بين الشركتين وانه يأمل في استمرار هذا التعاون وزيادته في المستقبل بما يصب في صالح الشركتين، كما أضاف الكندري أن الشركة الكويتية لخدمات الطيران تفخر بطاقاتها وكوادرها الوطنية التي ساهمت في وضع اللمسة الكويتية في الوجبات والأطعمة التي تقدمها سواء لشركات الطيران أو من خلال خدمة تقديم الحفلات والبوفيهات للقطاعين العام والخاص. وأكد أن التطوير هو السمة الأساسية التي تميز الشركة من خلال تعديل وتغيير قوائم الطعام المقدمة بصورة دورية بما يحقق الرضا المطلوب لدى كل العملاء.
وفي ختام العرض تم تقديم قوائم الطعام الجديدة للحضور وتذوق الأصناف الجديدة التي سيتم اعتمادها على رحلات طيران الجزيرة، التي لاقت استحسان وإشادة جميع الحضور.

MENAFN27092023000130011022ID1107156219

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث