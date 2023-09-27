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KIB مستمر في تقديم خدماته المصرفية

9/27/2023 11:03:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن استمراره في تقديم خدماته المصرفية على مدار الساعة خلال عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1445 هجرية، وذلك عبر قنواته ومنصاته الإلكترونية المختلفة، حرصا منه على تلبية احتياجات العملاء أثناء فترة العطلة، سواء داخل الكويت أو خارجها.
هذا، وسيقوم KIB بتعطيل أعماله اليوم الخميس مع اعتباره عطلة رسمية، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023.
كما نوه KIB إلى التزامه بخدمة عملائه ومساندتهم في جميع الأوقات، وتمكينهم من متابعة شؤونهم المالية وإنجاز معاملاتهم المصرفية دون تعطيل وبمنتهى الكفاءة، مشيرا الى أنه سيواصل تقديم خدماته المصرفية المتاحة إلكترونيا أثناء العطلة وعلى مدار 24 ساعة، والتي تتمثل في كل من: خدماته المتوافرة على منصاته الإلكترونية، بما يشمل كلا من خدمات تطبيق الهواتف الذكية «KIB موبايل»، التي تتيح للعميل إمكانية إجراء معظم العمليات المصرفية الأساسية، كما يقدم البنك خدمتي: «Live Chat»، و«KIB أونلاين» على موقع البنك الإلكتروني بالإضافة إلى خدمة مركز الاتصال، سواء على رقم البنك المحلي (1866866)، أو على الرقم الدولي (+96522957300)، مشيرا إلى إمكانية التواصل على تطبيق «WhatsApp»، على رقم البنك المحلي (1866866)، وذلك لخدمة العملاء والإجابة عن الاستفسارات العامة عن المنتجات والخدمات.
وقد أكد KIB أيضا على جاهزية أجهزة السحب الآلي ATM التابعة للبنك لاستيعاب الطلب الزائد على عمليات السحب النقدي المتوقع خلال هذه العطلة، وذلك من حيث توفير السيولة الكافية، وتوافر عدد الأجهزة في مختلف المناطق في الكويت.

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