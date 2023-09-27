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نيسان وانفينيتي البابطين تحصدان العديد من جوائز مسابقة ELITE الإقليمية للمهارات 2023

9/27/2023 11:03:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حققت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل والموزع الحصري لسيارات نيسان في الكويت، أربعة مراكز أولى، ومركزا ثانيا واحدا إضافة للفوز بجوائز في 9 فئات، وذلك في مسابقة نيسان وإنفينيتي الإقليمية لمهارات خدمة العملاء، والتي جرت فعالياتها الشهر الماضي في دبي.
وتهدف مسابقة المهارات الإقليمية السنوية، إلى تكريم الموظفين الذين تميزوا بالأداء الاستثنائي والخبرة والموهبة في مجال خدمة العملاء على مدار العام الماضي. وتهدف المسابقة الإقليمية، التي تعد جزءا من مبادرة عالمية كبرى، إلى تسليط الضوء على التزام نيسان باعتبار العميل محور الاهتمام الرئيسي لدى جميع موظفي شركات نيسان وانفينيتي وجميع الشركاء الإقليميين على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وترشح 50 موظفا إلى هذه المسابقة الإقليمية من بين 800 موظف من جميع الوكلاء الإقليميين شارك في هذه المسابقة، حيث تم تكريم المرشحين بلقب «النخبة» Elite، وهو الكونسبت الذي قامت عليه المسابقة لهذا العام. وتأكيدا على التناغم في الاستراتيجيات والتفكير، تم تنظيم واستضافة هذه المسابقة السنوية لأول مرة بالتعاون بين نيسان وانفينيتي. وشاركت نيسان وانفينيتي البابطين بسبعة موظفين وفنيين أكفاء لتمثيل الكويت، حيث استطاع خمسة منهم الفوز في أربع فئات من هذه المسابقة شملت: مستشاري المبيعات، مستشاري الخدمة، مسؤولي قطع الغيار وفنيي الخدمة. وكان وائل أبو دولة من بين الفائزين الذين مثلوا شركة البابطين من الكويت، حيث فاز بالمركز الأول لفئة التميز بين مستشاري المبيعات لسيارات نيسان، كما فاز بجائزة أفضل مسؤول في مجال التواصل مع العملاء وطريقة التعريف بالمنتج، وكذلك جائزة أفضل موظف في مجال خدمات تجربة القيادة، وأفضل موظف عن فئة التفاوض مع العملاء وإتمام عملية البيع.
أما جائزة التميز لمسؤولي المبيعات في انفينيتي، فقد فاز بها ياسر عابد، الذي نال أيضا لقب أفضل موظف عن فئة التواصل مع العملاء والتعريف بالسيارة، ولقب أفضل موظف عن فئة خدمات تسليم السيارات.
وحقق نشأت جاد المركز الأول أيضا عن فئة التميز كأفضل استشاري خدمة لسيارات نيسان، وفاز بلقب أفضل موظف عن فئة الاستقبال، والأفضل في فئة رضا العملاء، وهو ما جعله يفوز بجائزة المنافسة، وهي رحلة مدفوعة إلى اليابان للمشاركة في منافسات المهارة العالمية التي ستجرى في نوفمبر.
وكانت «البابطين» على موعد مع ذهبية أيضا، فاز بها رافيش ناير للتميز في فئة استشاريي قطع الغيار، ولقب أفضل موظف في طريقة استلام وإجراء طلبات قطع الغيار.
وكان المركز الثاني في مسابقة التميز في خدمة سيارات انفينيتي فقد فاز به بدر جاد الله، الذي فاز أيضا بلقب أفضل موظف عن فئة خدمة الاستقبال.

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