مصعب النصف الصناعي مول 1179 مشروعا بـ 1 41 مليار دينار



انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وغير المستقلين للدورة القادمة 2023 - 2025 البنــك يحظى بتصنيف ائتماني مرموق على المستوى الدولي لجدارته الائتمانية ومتانته المالية

وافقت الجمعية العامة العادية لبنك الكويت الصناعي على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2022 بواقع 30%، كما تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وغير المستقلين للدورة المقبلة 2023 - 2025، واعتمدت العمومية في اجتماعها الخمسين برئاسة مصعب سالم النصف رئيس مجلس الإدارة، وبنسبة حضور 100% جميع بنود جدول الأعمال، ومنها المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والاستماع لتقرير مراقب حسابات البنك واعتماد البيانات المالية المجمعة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.وقال النصف إنه على الرغم من الأحداث والاضطرابات السياسية والاقتصادية والتي أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي والمحلي خلال العام، استطاع بنك الكويت الصناعي في نهاية عام 2022 أن يحظى بتصنيف ائتماني مرموق على المستوى الدولي لجدارته الائتمانية ومتانته المالية، حيث أكدت وكالة فيتش قوة الملاءة الائتمانية للبنك على المدى البعيد بتقييم (A)، أما على المدى القصير فقد حصل البنك على تقييم (F1) مع نظرة مستقبلية مستقرة.وأشار النصف إلى حرص البنك على دعم القطاع الصناعي وتوفير التمويل الميسر للمشاريع الصناعية، حيث بلغ متراكم الالتزامات بقروض صناعية منذ بدء البنك نشاطه الائتماني في عام 1974 وحتى نهاية عام 2022 مبلغ 1.414 مليار دينار، وهو ما يمثل 58.6% من إجمالي تكلفة المشروعات الصناعية والبالغة 2.414 مليار دينار لـ1.179 مشروعا صناعيا قام البنك بتمويلها، في حين سجل رصيد التسهيلات التجارية نحو 189 مليون دينار مع نهاية 2022 مقارنة بـ 174.7 مليون دينار في نهاية 2021 بزيادة مقدارها 8.14% عن العام السابق.فرص واعدةوعلى صعيد إدارة البنك للمحافظ المالية المتخصصة، قال النصف إن محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة تابعت نشاطاتها في تقديم الخدمات المالية والفرص الواعدة الموجهة للشباب الكويتي لإقامة أنشطة حرفية منتجة، ومشاريع صغيرة مجدية.وقد حققت المحفظة نجاحا ملموسا في هذا الشأن حيث قامت منذ تأسيسها في عام 2000 حتى نهاية عام 2022 بتمويل ما يقارب 2168 مشروعا موزعة على القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة، وبلغ إجمالي متراكم القروض نحو 191.1 مليون دينار، بلغ إجمالي تكلفتها الاستثمارية نحو 251.5 مليون دينار أي بنسبة تمويل بلغت 76% من إجمالي التكلفة.أما خلال العام 2022، فقد وافقت المحفظة على تمويل 114 مشروعا في مختلف الأنشطة، بلغت تكلفتها الاستثمارية نحو 10.25 ملايين دينار قامت المحفظة بتمويل ما قيمته 7.5 ملايين دينار بنسبة 73.2% من التكلفة.أما بخصوص محفظة التمويل الزراعي، فقد واصلت نشاطها المميز في تقديم القروض الزراعية لمشاريع إنتاجية مختلفة من ضمنها مشاريع لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية في البلاد. وقد مولت المحفظة 24 مشروعا زراعيا خلال عام 2022 بتكلفة إجمالية قدرت بنحو 6.6 ملايين دينار، بلغت مساهمة محفظة التمويل الزراعي فيها ما قيمته 3.8 ملايين دينار بما يعادل 58% من إجمالي تكلفة المشاريع. في حين بلغ متراكم حجم القروض التي قدمتها المحفظة للفترة (2001-2022) نحو 138.3 مليون دينار قدمت لـ 941 مشروعا.أما بالنسبة لمحفظة تمويل الصناعة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية فتهدف إلى تشجيع القطاع الصناعي من خلال التمويل المتوسط وطويل الأجل للمشاريع الصناعية وفق أدوات تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تم تمويل مشروعين صناعيين خلال عام 2022، في حين بلغ متراكم الالتزامات بالتمويل منذ تشغيل المحفظة في عام 2009 حتى نهاية 2022 نحو 69.4 مليون دينار قدمت لـ 39 مشروعا صناعيا بتكلفة إجمالية بلغت نحو 152 مليون دينار.جودة الأصولوأضاف النصف أن بنك الكويت الصناعي قد تمكن مع نهاية عام 2022 وبعد أخذ المخصصات اللازمة من تحقيق صافي ربح قدره 29.4 مليون دينار. أما على صعيد بيئة جودة الأصول فقد استمرت جهود الإدارة خلال العام بالمحافظة على جودة محفظة الأصول أثمرت نموا في إجمالي الأصول بلغ نحو 780 مليون دينار مقارنة بـ 742 مليون دينار في نهاية عام 2021، في حين انخفضت الإيرادات التشغيلية الى 46 مليون دينار مقارنة بـ 62.5 مليون دينار للعام السابق مدفوعة بشكل أساسي بتراجع أداء النشاط الاستثماري خلال عام 2022. ويولى بنك الكويت الصناعي اهتماما وعناية خاصة بالموارد البشرية الوطنية في استقطاب وتشجيع الخريجين الكويتيين، بالمؤهلات العلمية المناسبة للعمل والتدريب وتطوير المهارات الفنية لرفع مستوى الأداء والعطاء لخدمة رسالة البنك وأهدافه. هذا ولقد ارتفعت نسبة القوى العاملة الوطنية في البنك إلى 80.2% من إجمالي العاملين مع نهاية العام 2022.تزكية وتشكيل لجانعقد مجلس إدارة البنك اجتماعه الأول في دورته الجديدة يوم 27 سبتمبر الجاري حيث تمت تزكية كل من مصعب سالم النصف رئيسا لمجلس الإدارة وخالد حسين الشطي نائبا لرئيس مجلس الإدارة وتم تشكيل لجان مجلس الإدارة.رسالة شكرتوجه النصف بجزيل الشكر والتقدير الى كل من صلاح محمد الكليب نائب رئيس مجلس الإدارة السابق، وعباس عبدالمحسن رضي عضو مجلس الإدارة السابق على جهودهما خلال فترة توليهما مناصبهما في مجلس الإدارة للدورة المنتهية، متمنيا لهما دوام التوفيق.كما توجه النصف مع أعضاء مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير الى جميع المساهمين ولعملاء البنك الكرام لما يقدمونه من ثقة ودعم مستمرين بالبنك، وإلى الإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالبنك على ما يبذلونه من جهود وتعاون ولكفاءتهم العالية للاستمرار في تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز دور بنك الكويت الصناعي في التنمية الصناعية في الكويت.