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أجيليتي مينزيز تفوز بـ 7 تراخيص مناولة أرضية

9/27/2023 11:03:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تمكنت مينزيز للطيران، شريك الخدمات الرائد للمطارات وشركات الطيران العالمية، وإحدى شركات أجيليتي، من الحصول على 7 تراخيص جديدة للمناولة الأرضية من قبل هيئة المطارات الإسبانية (AENA)، والتي قامت بطرح مناقصة تاريخية تعد الأكبر من نوعها في العالم وتقدر قيمتها بأكثر من 5 مليارات يورو، شملت 41 ترخيصا في 43 مطارا عبر إسبانيا، وشهدت تنافسا قويا كانت نتيجته تعزيز مكانة مينزيز كواحدة من الشركاء الأرضيين الرئيسيين في إسبانيا.
وحصلت مينزيز على تراخيص المناولة الأرضية لمدة 7 سنوات لمطارات برشلونة (BCN)، وبالما مايوركا (PMI)، وملقة (AGP)، وأليكانتي (ALC)، وغران كناريا (LPA)، وتينيريفي سور (TFS)، وتينيريفي نورتي (TFN). حيث ستقدم مينزيز في هذه المطارات خدمات كاملة للركاب ومدارج الطائرات وذلك ابتداء من أوائل عام 2024 حتى عام 2031.
ومن أجل ضمان اعتماد أفضل المعايير والأنظمة عبر عملياتها في المطارات الإسبانية، سوف تستثمر مينزيز في المعدات والموظفين والمرافق لتعزيز السلامة والاستدامة والأداء، ويتضمن ذلك:
٭ تطوير مهارات الموظفين الجدد وتدريبهم على إجراءات مينزيز الرائدة في الصناعة للسلامة والتشغيل.
٭ الاستثمار في معدات كهربائية جديدة للخدمات الأرضية (GSE)، وتجهيزها بأحدث أجهزة السلامة وتقنيات المراقبة عن بُعد.
٭ وضع خارطة طريق واضحة لجيل رقمي جديد من رحلات الطيران، والتي سيكون لها تأثير إيجابي مستدام على كفاءة عمليات مدرج الطائرات وإجراءات السلامة.
٭ ضمان ربط وتكامل العمليات التشغيلية بأنظمة ومنصات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمطارات وشركات الطيران.
هذا، وتعمل مينزيز في إسبانيا منذ عام 2004 وستواصل تقديم خدماتها الرائدة للركاب وفي مدرج الطائرات مع إضافة المطارات الإسبانية السبعة التي حصلت عليها بموجب هذه المناقصة.
وفي تصريحه بمناسبة هذا الفوز التاريخي قال حسن الحوري، رئيس مجلس إدارة مينزيز للطيران: يشرفنا قيام هيئة المطارات الإسبانية (AENA) باختيار مينزيز ومنحها هذه التراخيص الجديدة لتقديم خدماتنا الآمنة والموثوقة في 7 مطارات إضافية عبر إسبانيا، بما في ذلك مطاران جديدان. هذه المحطات الجديدة، ستعزز من حجم عملياتنا الحالية في جميع أنحاء أوروبا والتي أصبح مجموعها الآن 51 مطارا في 16 دولة أوروبية. وقد جاء هذا الفوز في إسبانيا في أعقاب عمليات الاستحواذ والشراكات الناجحة في كل من الجبل الأسود وصربيا وبلغاريا وإيطاليا.
بدوره، قال فيليب جوينيج، الرئيس التنفيذي لمينزيز للطيران: فخورون للغاية باختيارنا كأحد شركاء المناولة الأرضية الرئيسيين من قبل هيئة المطارات الإسبانية (AENA). تمتاز مينزيز بتقديم الخدمات الأكثر أمانا واتساقا والمصممة خصوصا لتلبية احتياجات عملائنا، وإننا نتطلع إلى تقديم مجموعة كاملة من خدمات الركاب ومدارج الطائرات في 7 مطارات في إسبانيا، والاستمرار في تقديم خدمات الركاب في 7 مطارات أخرى.

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