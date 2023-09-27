نقابة عمال السيارات الأمريكية تهدد بالإضراب في مزيد من المصانع يوم الجمعة



تعتزم نقابة "عمال السيارات المتحدين" في أمريكا توسيع نطاق الإضراب ضد الشركات العملاقة لصناعة السيارات بعد غد الجمعة، حال لم تشهد تحقق المفاوضات معها بشأن زيادة الرواتب تقدما كبيرا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء الأربعاء.

وسيتم الإعلان عن الإضرابات في 29 سبتمبر تمام الساعة 1000 بتوقيت ديترويت في بث مباشر عبر موقع فيسبوك يظهر فيه رئيس نقابة "عمال السيارات المتحدين" شون فين، حسبما ذكر الاتحاد. وسيكون الموعد النهائي لتوسع الإضراب.

وبدأت النقابة إضرابات في 15 سبتمبر في مصانع تابعة لشركات جنرال موتورز وستيلانتيس وفورد موتور، في أول مرة يتم استهداف شركات صناعة السيارات الثلاثة في ذات الوقت.



