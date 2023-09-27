النفط يصعد بدعم تراجع المخزونات الأمريكية وشح المعروض العالمي



ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في 2023 في الجلسة السابقة، إذ تفاقمت المخاوف من شح الإمدادات العالمية في ظل الانخفاض الحاد في مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 0001 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا إلى 96.71 دولارا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا إلى 93.88 دولارا.

أظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 416.3 مليون برميل، وهو انخفاض يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز.

وجاء ذلك في أعقاب تخفيضات إنتاج بلغت 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام من السعودية وروسيا.