خمسة أدوية تجنب تناولها أثناء شرب القهوة!

MENAFN - Khaberni) خبرني - تعرف على أهم الأدوية التي لا يجب عليك تناولها مع القهوة. يوصي الخبراء بالانتظار لمدة ساعة على الأقل قبل الشرب.

يعتمد ملايين الأشخاص على القهوة يوميًا للبقاء في حالة تأهب وتنبيه وتحسين قدرتهم على التركيز.

بالإضافة إلى زيادة اليقظة، يمكن للكافيين تحفيز الجهاز الهضمي وتغيير معدل امتصاص بعض العناصر الغذائية، مثل الحديد.

يمكن أن يتفاعل الكافيين أيضًا مع الأدوية المختلفة، مما يؤثر على امتصاصها وفعاليتها.

مضادات الاكتئاب يتناول واحد من كل 10 أشخاص في الولايات المتحدة مضادات الاكتئاب، وهي من بين الأدوية الأكثر شيوعًا للبالغين في العشرينات والثلاثينات من العمر، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

يمكن أن يقلل الكافيين من امتصاص المكونات النشطة في الأدوية المضادة للاكتئاب مثل فلوفوكسامين، وأميتريبتيلين، وإسيتالوبرام، وإيميبرامين، مما يجعل الأدوية أقل فعالية. ولذلك، قد لا تحصل على الاستفادة الكاملة من العقار.

تظهر الأبحاث أن فلوفوكسامين قد يؤدي إلى تفاقم الآثار الجانبية الشائعة للكافيين، مثل الأرق وخفقان القلب.

-دواء ضغط الدم تعمل هذه الأدوية عادةً على إبطاء معدل ضربات القلب وتقليل مقدار العمل الذي يتعين على القلب القيام به لضخ الدم إلى الخلايا في جميع أنحاء الجسم. أما الكافيين فهو يزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم.

تظهر الأبحاث أن شرب القهوة مع تناول بعض الأدوية (مثل أملوديبين) قد يعيق امتصاص الدواء، مما يؤثر على فعاليته.

ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

-أدوية الربو تعمل أدوية الربو مثل الأمينوفيلين أو الثيوفيلين على توسيع الشعب الهوائية ولكنها قد تسبب آثارًا جانبية مثل الصداع والأرق وآلام المعدة والتهيج.

تظهر الأبحاث أن شرب القهوة وغيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين يمكن أن يزيد من شدة الآثار الجانبية، وفي بعض الحالات، يقلل من امتصاص الأدوية.

-أدوية مرض السكري خلصت دراسة أجرتها الجمعية الأمريكية للسكري إلى أن شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين قد يزيد من مستويات الأنسولين والسكر في الدم. وتضيف الدراسة أن زيادة تناول الكافيين قد يجعل تنظيم نسبة السكر في الدم أكثر صعوبة ويزيد من خطر حدوث مضاعفات مرتبطة بمرض السكري.

-أدوية الحساسية والبرد يتناول ملايين الأشخاص أدوية لعلاج نزلات البرد أو الأنفلونزا أو الحساسية، والتي غالبًا ما تحتوي على منشطات أو مكونات مثل هيدروكلوريد السودوإيفيدرين، مما يزيد من نشاط الجهاز العصبي المركزي.

تتضاعف الآثار الجانبية الشائعة مثل الأرق والتهيج واضطرابات النوم عند تناولها مع القهوة.