خمسة أدوية تجنب تناولها أثناء شرب القهوة!

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تعرف على أهم الأدوية التي لا يجب عليك تناولها مع القهوة. يوصي الخبراء بالانتظار لمدة ساعة على الأقل قبل الشرب.
يعتمد ملايين الأشخاص على القهوة يوميًا للبقاء في حالة تأهب وتنبيه وتحسين قدرتهم على التركيز.
بالإضافة إلى زيادة اليقظة، يمكن للكافيين تحفيز الجهاز الهضمي وتغيير معدل امتصاص بعض العناصر الغذائية، مثل الحديد.
يمكن أن يتفاعل الكافيين أيضًا مع الأدوية المختلفة، مما يؤثر على امتصاصها وفعاليتها.
مضادات الاكتئاب يتناول واحد من كل 10 أشخاص في الولايات المتحدة مضادات الاكتئاب، وهي من بين الأدوية الأكثر شيوعًا للبالغين في العشرينات والثلاثينات من العمر، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
يمكن أن يقلل الكافيين من امتصاص المكونات النشطة في الأدوية المضادة للاكتئاب مثل فلوفوكسامين، وأميتريبتيلين، وإسيتالوبرام، وإيميبرامين، مما يجعل الأدوية أقل فعالية. ولذلك، قد لا تحصل على الاستفادة الكاملة من العقار.
تظهر الأبحاث أن فلوفوكسامين قد يؤدي إلى تفاقم الآثار الجانبية الشائعة للكافيين، مثل الأرق وخفقان القلب.
-دواء ضغط الدم تعمل هذه الأدوية عادةً على إبطاء معدل ضربات القلب وتقليل مقدار العمل الذي يتعين على القلب القيام به لضخ الدم إلى الخلايا في جميع أنحاء الجسم. أما الكافيين فهو يزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم.
تظهر الأبحاث أن شرب القهوة مع تناول بعض الأدوية (مثل أملوديبين) قد يعيق امتصاص الدواء، مما يؤثر على فعاليته.
ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
-أدوية الربو تعمل أدوية الربو مثل الأمينوفيلين أو الثيوفيلين على توسيع الشعب الهوائية ولكنها قد تسبب آثارًا جانبية مثل الصداع والأرق وآلام المعدة والتهيج.
تظهر الأبحاث أن شرب القهوة وغيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين يمكن أن يزيد من شدة الآثار الجانبية، وفي بعض الحالات، يقلل من امتصاص الأدوية.
-أدوية مرض السكري خلصت دراسة أجرتها الجمعية الأمريكية للسكري إلى أن شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين قد يزيد من مستويات الأنسولين والسكر في الدم. وتضيف الدراسة أن زيادة تناول الكافيين قد يجعل تنظيم نسبة السكر في الدم أكثر صعوبة ويزيد من خطر حدوث مضاعفات مرتبطة بمرض السكري.
-أدوية الحساسية والبرد يتناول ملايين الأشخاص أدوية لعلاج نزلات البرد أو الأنفلونزا أو الحساسية، والتي غالبًا ما تحتوي على منشطات أو مكونات مثل هيدروكلوريد السودوإيفيدرين، مما يزيد من نشاط الجهاز العصبي المركزي.
تتضاعف الآثار الجانبية الشائعة مثل الأرق والتهيج واضطرابات النوم عند تناولها مع القهوة.
MENAFN27092023000151011027ID1107156037