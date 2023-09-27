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المجلس العسكري في بوركينا فاسو يعلن إحباط محاولة انقلاب

9/27/2023 7:28:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن المجلس العسكري في بوركينا فاسو يوم الأربعاء إن قوات الأمن وأجهزة المخابرات أحبطت محاولة انقلاب يوم الثلاثاء.

وأضاف المجلس في بيان أنه تم اعتقال بعض الضباط وآخرين، وما زالت عمليات البحث جارية عن آخرين من الضالعين في التمرد .

ووصف البيان المقتضب محاولة الانقلاب الفاشلة بأنها كانت تهدف "لزعزعة الاستقرار".

وجاء في بيان تلي على التلفزيون الوطني أنّ "أجهزة الاستخبارات والأمن البوركينية أحبطت محاولة انقلاب مؤكدة في 26 سبتمبر 2023. وتمّ القبض على ضبّاط وفاعلين مفترضين آخرين متورّطين في هذه المحاولة لزعزعة الاستقرار، فيما يتمّ البحث عن آخرين".

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