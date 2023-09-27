المجلس العسكري في بوركينا فاسو يعلن إحباط محاولة انقلاب

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن المجلس العسكري في بوركينا فاسو يوم الأربعاء إن قوات الأمن وأجهزة المخابرات أحبطت محاولة انقلاب يوم الثلاثاء.
وأضاف المجلس في بيان أنه تم اعتقال بعض الضباط وآخرين، وما زالت عمليات البحث جارية عن آخرين من الضالعين في التمرد .
ووصف البيان المقتضب محاولة الانقلاب الفاشلة بأنها كانت تهدف "لزعزعة الاستقرار".
وجاء في بيان تلي على التلفزيون الوطني أنّ "أجهزة الاستخبارات والأمن البوركينية أحبطت محاولة انقلاب مؤكدة في 26 سبتمبر 2023. وتمّ القبض على ضبّاط وفاعلين مفترضين آخرين متورّطين في هذه المحاولة لزعزعة الاستقرار، فيما يتمّ البحث عن آخرين".
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