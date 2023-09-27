مخاوف من انتقال عدوى انهيار شركات العقارات الصينية إلى السلع الأساسية

تشهد شركات العقارات الصينية تهاوياً ملحوظاً، حيث سجلت أسعار أسهم شركات القطاع العقاري كافة هذا العام أكبر انخفاض لها، إذ هبط سهم شركة ((إيفرجراند)) بنسبة 21 % بعد إلغاء اجتماعات مهمة مع الدائنين في اللحظة الأخيرة. ولا يزال خطر تفشي الانهيار داخل الصين وخارجها قائماً، فضلاً عن احتمال امتداد هذا التراجع إلى السلع الأساسية، إذ هبطت أسعار خام الحديد بأكثر من 4 %.

وتأتي هذه التطورات في وقت جرت فيه العادة تاريخياً بلوغ الطلب الصيني الموسمي أعلى مستوياته، حيث تشتري الصين نحو 70 % من خام الحديد المشحون بحراً في العالم، لكن شركات التطوير العقاري الصينية توقفت عن تعزيز مخزوناتها من الصلب.

وتجسد تقلبات الأسعار الواقع الحالي، إذ تخشى الأسواق بالفعل من تخلف شركة ((كانتري جاردن)) عن سداد التزاماتها، حيث تدهور سعر سندات الشركة الصادرة بسعر دولار دون مستوى 10 سنتات، بعد أن كانت الشركة سابقاً تعد من أكثر كبار المطورين العقاريين ثقةً وأماناً.

كما تدهور سعر سهم مجموعة ((تشاينا أويوان)) بنسبة 73 %، ويلوح في الأفق صدور قرار قضائي بتصفية شركة ((تشاينا أوشن وايد)) بعد أن أصدرت محكمة في برمودا أمراً بتصفيتها. وتجدر الإشارة إلى أن أي تحركات سلبية في القطاع العقاري، ينعكس معظم تأثيرها على أسهم وسندات شركات التطوير العقاري.

لكن هناك امتدادات لهذه التأثيرات إلى قطاعات أخرى أيضاً، وأبرزها البنوك. فعلى سبيل المثال تعد شركة ((تشاينا أوشن وايد)) مساهماً في بنك ((تشاينا مينشينغ))، أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في الصين.

وقد أقامت مؤسسة ((مينشينغ بانكينغ كورب)) المصرفية بالفعل دعوى قضائية ضد شركة ((أوشن وايد القابضة)) لتخلفها عن سداد ديونها المستحقة، وقد شهدت مؤشرات معظم أسواق الأسهم الأوروبية تراجعاً في اليوم الذي رفعت فيه الدعوى.

كما منيت أسعار سندات الخردة الدولارية الصينية، بما في ذلك السندات غير المرتبطة بالقطاع العقاري بخسائر فادحة، ما يعكس التوتر المتزايد بين المستثمرين بشأن احتمالات انتشار عدوى الانهيار.

وقد هيمنت مشاعر الإحباط على الأسواق بشأن خطة تحفيز ضخمة أعلنت عنها بكين سابقاً، غير أن إجراءات التحفيز هذا العام ظلت تدريجية وأقل كثيراً من المتوقع. وقد كررت بكين الإعلان صراحةً عن عدم وجود خطة إنقاذ مباشرة. وفي غضون ذلك، واصلت أسعار العقارات انخفاضها مع فشل التيسير المتسارع في السياسات النقدية في انعاش المبيعات، وتوقف المشروعات التي كانت قيد التنفيذ.

وقد شهد النصف الأول من أغسطس انخفاض مبيعات المساكن في 50 مدينة صينية رئيسية بنسبة 29.3 % بالمقارنة مع العام الماضي، وذلك وفقاً لتقرير ((ستاندرد آند بورز غلوبال كوميديتي إنسايتس)). ورغم تردد بكين في التدخل، فإنه يمكن احتواء الانهيار العقاري المتسارع في السوق الصيني.

ويتعين أيضاً على البنوك المحلية المملوكة للدولة المسارعة في احتواء البنوك الأصغر التي تتعرض للإفلاس. لكن مع تكشف ردود فعل الأسواق الأخرى تجاه الأخبار السيئة، فمن المرجح أن تتردد أصداء الصدمات عبر أسواق السلع العالمية وسندات الشركات الآسيوية ذات العائد المرتفع.