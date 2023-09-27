الأسهم الأمريكية الصغيرة تتهاوى تحت وطأة أسعار الفائدة المرتفعة

تعاني الأسهم الأمريكية الصغيرة والمتوسطة من وطأة ارتفاع أسعار الفائدة، حيث يهدد تعهد مجلس الاحتياطي الفيدرالي بإبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول بشكل سلبي على الميزانيات الضعيفة للشركات الصغيرة.

وقد انخفض مؤشر راسل 2000 الذي يقيس أداء أسهم الشركات الصغيرة بنسبة 11 % منذ بلوغه أعلى مستوياته في يوليو، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز500 بنسبة 7 % خلال نفس الفترة.

وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة بنسبة 7 % في شهر سبتمبر وحده، ليراوح عند مستوى يقل بنسبة أكثر من 27 % من أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2021، بالمقارنة مع 11 % لمؤشر ستاندرد آند بورز 500.

ويبرز هذا الأداء الضعيف الضرر البالغ الذي لحق بالأسهم الصغيرة من جراء رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في الوقت الذي يشكك فيه بعض مراقبي السوق بما يتردد عن أن تأثير أسعار الفائدة على الاقتصاد قد تم احتواؤه.

ويرجح المحللون أن أحد العوامل الرئيسية وراء تراجع أسهم الشركات الصغيرة هو الارتفاع السريع في تكاليف أسعار الفائدة في تلك الشركات، حيث بلغت تكاليف الفائدة لشركات ستاندرد آند بورز 600، وهو مؤشر آخر للشركات ذات القيم السوقية الصغيرة، مستوى قياسياً، طبقاً أحدث تقارير أرباح الربع الثاني من العام، وذلك وفقاً للبيانات التي جمعتها شركة نيد ديفيد لأبحاث السوق.

وصرح إد كليسولد، المحلل الاستراتيجي لأسواق الولايات المتحدة في الشركة بأن هذه تجربة جديدة للشركات الصغيرة، مضيفاً أن تلك الشركات تواجه تبعات احتمال ارتفاع أسعار الفائدة أو دخول الاقتصاد في ركود.

وعادة ما تكون قوائم المركز المالي للشركات الصغيرة أضعف من نظيراتها ذات القيمة السوقية الكبيرة، حيث تراوح نسبة الديون إلى الأرباح فيها عند مستويات أعلى، وتستأثر مدفوعات الفائدة بنسبة أكبر من الإيرادات.

وما يزيد هذا الأمر تعقيداً أن 30 % من ديون الشركات المدرجة في مؤشر راسل 2000 هي ديون ذات معدل فائدة متغير، مما يعرضها للتأثيرات السلبية لارتفاع أسعار الفائدة، هذا بالمقارنة بنسبة 6 % فقط لدى الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وذلك وفقاً لتقديرات شركة غولدمان ساكس.

ويعلق ديك مولاركي، مدير عام شركة الاستثمار ((إس إل سي مانجمنت))، بأن هذا الدين ذا المعدل المتغير للفائدة يؤدي إلى زيادة الضغوط على الشركات الصغيرة، ومن المرجح أن يزيد من حالات التخلف على سداد الديون.

وأضاف: ((يلجأ المزيد من الشركات الصغيرة إلى الاعتماد على القروض المصرفية، والتي أصبحت مقيدة للغاية، بينما تواجه تلك الشركات منافسة أشد وقدرة أقل على التحكم في الأسعار، مما يقلل من هوامش الربح والعوائد بالتوازي مع ارتفاع التضخم وزيادة الأجور. وفي ظل تباطؤ معدلات النمو، سيتفاقم الضغط على تلك الهوامش أكثر فأكثر)).

وبالمقارنة مع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، تضم مؤشرات الشركات الصغيرة الكثير من البنوك الإقليمية والشركات الصناعية.

ويشير ريان هاموند، أحد خبراء غولدمان ساكس المتخصصين في استراتيجية إدارة الأسهم الأمريكية إلى أن أسهم هذه المؤسسات تتأثر سلباً من انخفاض توقعات المستثمرون للنمو الاقتصادي كما حدث مؤخراً، وذكر أن مؤشر راسل 2000 أيضاً يضم في معظمه أسهم شركات علوم الحياة أكثر من الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة.

وأضاف أن عدم ربحية الغالبية العظمى من هذه الشركات يزيد من ضعف قدرتها على النمو والمعاناة من ارتفاع أسعار الفائدة.

وقد شعرت الشركات الكبرى أيضاً بارتفاع تكاليف التمويل، إلا أن قدرتها على احتواء الزيادة كانت أفضل، وهذا يرجع جزئياً إلى انخفاض تكلفة رأس المال لدى الشركات الكبرى والاستفادة من السماح للعديد من الشركات بتأجيل استحقاق مديونياتها أثناء جائحة ((كورونا)) وقيام البنوك المركزية بخفض تكاليف الاقتراض.

كما تم تغطية تكاليف الفائدة الأعلى من خلال الاحتياطات النقدية الضخمة للشركات الكبيرة، والتي تدر حالياً المزيد من إيرادات فوائد الإيداع بفضل ارتفاع المعدلات. وتعد شركات التكنولوجيا الكبرى، والتي تهيمن على مؤشرات الأسهم الكبيرة في الولايات المتحدة، من بين المستفيدين الرئيسيين من ارتفاع إيرادات الفائدة.

وخلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، حققت شركات التكنولوجيا السبع الكبرى الملقبة باسم ((العظماء السبعة)) حصيلة بلغت 13,3 مليار دولار من إيرادات الفائدة مقابل سداد 9.6 مليارات دولار فقط لتغطية تكاليف الفائدة، وذلك وفقاً لتقارير شركة ستاندرد آند بورز لأبحاث أسواق رأس المال.

ومنذ أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في أوائل العام الماضي، ارتفع دخل الفائدة الربع سنوية لشركة ألفابت بأكثر من الضعف، بينما انخفضت تكاليف الفائدة الربع السنوية الخاصة بالشركة.

ومع ذلك، من المحتمل أن تجذب التقييمات المنخفضة للشركات الصغيرة المشترين في نهاية الأمر. ووفقاً لهاموند، خبير غولدمان ساكس، فإن أهم شرطين تاريخيين تتأثر بهما عوائد مؤشر راسل 2000 هما النمو الاقتصادي والتقييمات الأولية. وأضاف أنه إذا كان الاقتصاد يتجه نحو هبوط سلس، كما تتوقع غولدمان، فإنه يعتقد أن الفرصة لا تزال قائمة لكي تحقق الشركات الصغيرة أداءً جيداً.