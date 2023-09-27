Thursday, 28 September 2023 03:39 GMT

دبي المكان الأمثل خليجياً في إدارة الثروات

9/27/2023 7:28:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد ((دويتشه بنك)) أن دبي تعد الوجهة الأمثل لتغطية منطقة الخليج فيما يتعلق بنشاط إدارة الثروات الخاصة. وقال ماركو باجليارا، رئيس قسم الأسواق الناشئة، ضمن وحدة إدارة الثروات لدى ((دويتشه بنك))، لوكالة ((بلومبرغ)): دبي المكان المثالي لتغطية منطقة الخليج في مجال إدارة الثروات الخاصة، ذلك أنها متصلة على نحو جيد بكل من سويسرا والسعودية، أي أوروبا والخليج.

جاءت تصريحات باجليارا تعليقاً على خبر نشرته ((بلومبرغ))، أفادت فيه أن ((دويتشه بنك)) عين فريقاً جديداً من كبار المصرفيين المتخصصين في إدارة الثروات وجميعهم كان يعمل في السابق لدى ((كريديه سويس))، وغالبيتهم كان يعمل لدى مقر البنك في دبي، ما يعني أن البنك يتخذ من دبي قاعدة لتوسعه في المنطقة.

MENAFN27092023000110011019ID1107156004

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث