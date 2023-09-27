دبي المكان الأمثل خليجياً في إدارة الثروات

أكد ((دويتشه بنك)) أن دبي تعد الوجهة الأمثل لتغطية منطقة الخليج فيما يتعلق بنشاط إدارة الثروات الخاصة. وقال ماركو باجليارا، رئيس قسم الأسواق الناشئة، ضمن وحدة إدارة الثروات لدى ((دويتشه بنك))، لوكالة ((بلومبرغ)): دبي المكان المثالي لتغطية منطقة الخليج في مجال إدارة الثروات الخاصة، ذلك أنها متصلة على نحو جيد بكل من سويسرا والسعودية، أي أوروبا والخليج.

جاءت تصريحات باجليارا تعليقاً على خبر نشرته ((بلومبرغ))، أفادت فيه أن ((دويتشه بنك)) عين فريقاً جديداً من كبار المصرفيين المتخصصين في إدارة الثروات وجميعهم كان يعمل في السابق لدى ((كريديه سويس))، وغالبيتهم كان يعمل لدى مقر البنك في دبي، ما يعني أن البنك يتخذ من دبي قاعدة لتوسعه في المنطقة.