برنامج التجارة العربية يوافق على 26 طلب تمويل بـ 147 مليون دولار

عقد مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية، اجتماعه الخامس والثلاثين بعد المئة، برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة، حيث استعرض المجلس نشاط التمويل خلال الربع الثاني من العام الجاري، ووافق البرنامج على 26 طلباً لتمويل صفقات تجارية، بمبلغ قدره 147 مليون دولار، وأخذ المجلس علماً بتطور العمل بشأن توفير البرنامج تسهيلات ائتمانية غير ممولة، من خلال ضمان التزامات الوكالات الوطنية لصفقات تجارية عربية مؤهلة.

MENAFN27092023000110011019ID1107156003