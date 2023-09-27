«إعمار» يواصل تصدّر تداولات سوق دبي للجلسة الثالثة

استحوذ سهما ((إعمار العقارية)) و((الخليج للملاحة)) على 40% من سيولة سوق دبي المالي، في جلسة أمس، بسيولة 105.25 ملايين درهم، وواصل سهم ((إعمار العقارية)) تصدره تداولات سوق دبي المالي للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلاً سيولة جاوزت 62.6 مليون درهم، مغلقاً عند سعر 7.7 دراهم.

وأغلق سوق دبي المالي عند مستوى 4142.12 نقطة، منخفضاً بـ 0.29 %، في ختام التداولات.

وجاء سهما ((دبي للمرطبات)) و((الخليج للملاحة)) في مقدمة ارتفاعات 13 سهماً بسوق دبي في ختام جلسة أمس، وارتفعا 8.3 و3.4 % على التوالي.

شراء

وارتفعت في سوق دبي أسهم تكافل الإمارات 2 %، وعمان للتأمين 1.98 %، وأمانات القابضة 1.9 %، واكتتاب القابضة 1.5%، وأرامكس 1.4 %، وسالك 0.92 %، والعربية للطيران 0.73 %، في حين استقر سهما ((شعاع كابيتال)) و((ديوا)) عند سعرهما السابق 0.350 درهم و2.57 درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب والعرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 15.5 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 114.9 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 99.4 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9811.99 نقطة، متراجعاً هامشياً بـ 0.01 %، وشهد السوق صعود أسهم مجموعة أرام 14.96 % ودار التأمين 14.8 % بالحد الأقصى، وزاد فودكو الوطنية 9.3 %، ورأس الخيمة للإسمنت الأبيض 5.4 %، ومصرف أبوظبي الإسلامي 3.1 %.

وحصد سهم ((العالمية القابضة)) النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بنحو 218.8 مليون درهم، ثم ((ألفا ظبي القابضة)) بسيولة قاربت 107.8 ملايين درهم، تلاه ((ملتيبلاي)) جاذباً 99.8 مليون درهم.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس سيولة بنحو 1.26 مليار درهم موزعة بواقع 993.5 مليون درهم في سوق أبوظبي، و262.9 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 232.14 مليون سهم عبر تنفيذ 18.44 ألف صفقة.