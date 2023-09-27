اتفاقية لتمكين المستثمرين من المشاركة في الاكتتابات رقمياً

(MENAFN
- Al-Bayan)
وقّع سوق أبوظبي للأوراق المالية اتفاقية مع مصرف الشارقة الإسلامي لتسهيل مشاركة المستثمرين في الاكتتابات العامة رقمياً.
وبموجب هذه الاتفاقية، يتعاون سوق أبوظبي للأوراق المالية مع مصرف الشارقة الإسلامي لتسهيل عملية حصول عملاء المصرف على رقم مستثمر وطني (NIN) في السوق وفتح حسابات التداول مما يتيح لعملاء المصرف الاشتراك في الاكتتابات العامة في دولة الإمارات عبر منصة الاكتتاب الإلكتروني الخاصة بالسوق.
وتأتي الاتفاقية في إطار استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية لتعزيز الوصول إلى خدمات السوق المتنوعة وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال الاستفادة من الرقمنة والتكنولوجيا.
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