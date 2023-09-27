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اتفاقية لتمكين المستثمرين من المشاركة في الاكتتابات رقمياً

9/27/2023 7:28:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقّع سوق أبوظبي للأوراق المالية اتفاقية مع مصرف الشارقة الإسلامي لتسهيل مشاركة المستثمرين في الاكتتابات العامة رقمياً.

وبموجب هذه الاتفاقية، يتعاون سوق أبوظبي للأوراق المالية مع مصرف الشارقة الإسلامي لتسهيل عملية حصول عملاء المصرف على رقم مستثمر وطني (NIN) في السوق وفتح حسابات التداول مما يتيح لعملاء المصرف الاشتراك في الاكتتابات العامة في دولة الإمارات عبر منصة الاكتتاب الإلكتروني الخاصة بالسوق.

وتأتي الاتفاقية في إطار استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية لتعزيز الوصول إلى خدمات السوق المتنوعة وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال الاستفادة من الرقمنة والتكنولوجيا.

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