40 % نمو أعداد الشركات الجديدة بغرفة دبي في 8 أشهر

قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي في تصريحات للصحافيين على هامش منتدى الإعلام العربي: ((تشير إحصاءاتنا الحديثة إلى أن عدد الشركات الجديدة التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي (يناير - أغسطس 2023) بلغ حوالي 41.450 شركة جديدة، بنسبة نمو بلغت 40.5 % مقارنة بعدد الشركات الجديدة خلال الفترة نفسها من العام 2022)).

وأشار لوتاه إلى تنوع جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة، حيث تصدرتها دول مثل الهند وباكستان ومصر وسوريا وبنغلاديش والمملكة المتحدة والصين والأردن ولبنان، لافتاً إلى أن إجمالي عدد شركات دول مجلس التعاون الخليجي بعضوية الغرفة تخطى 14.200 شركة مع نهاية أغسطس الماضي.

وتأتي هذه المعطيات امتداداً للنمو القوي الذي سجلته غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث نمت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء بنسبة 7 % في النصف الأول من عام 2023، لتصل قيمتها إلى 137.6 مليار درهم، مقارنة مع 129.4 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022. كما أصدرت الغرفة 357 ألف شهادة منشأ خلال النصف الأول من عام 2023. وأصدرت الغرفة واستقبلت الدولة 2402 دفتر إدخال مؤقت لبضائع وسلع بقيمة 2.5 مليار درهم في النصف الأول من 2023 مقارنة بـ 2326 دفتر إدخال مؤقت لبضائع بقيمة 1.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بنسبة نمو تخطت 108 % في قيمة سلع وبضائع دفاتر الإدخال، ونسبة نمو بلغت 3.3 % في عدد دفاتر الإدخال المؤقت الصادرة والمستقبلة.

حوكمة

من جهة ثانية، اختتم مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، الندوة الثانية ضمن سلسلة الحوكمة، وهي مجموعة من الجلسات التثقيفية حول القضايا التي تهم الشركات العائلية، بما فيها القوانين والحوكمة التي تشكل أساس التخطيط الجيد لتعاقب القيادات، ونجاح الشركات العائلية. وشارك في الندوة 35 من ممثلي الشركات العائلية، لمناقشة سبل تحقيق النجاح طويل الأمد للشركات العائلية.

شارك في الندوة السير جيمس ويتس عضو مجلس إدارة ((مجموعة ويتس))، ورئيس مجلس الإدارة الأسبق للمجموعة، إحدى أكبر الشركات العائلية المتخصصة في قطاع البناء والتطوير والخدمات العقارية في المملكة المتحدة، كما ترأس لجنة حكومية خاصة لصياغة مبادئ حوكمة الشركات الخاصة في المملكة المتحدة، وفردان الفردان الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة الفردان، إحدى المجموعات العائلية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لتبادل الخبرات، ومناقشة المجالات المهمة، بما في ذلك تعاقب القيادات والملكية المشتركة، وإعداد الجيل القادم، وحل النزاعات، والاجتماعات العائلية، بالإضافة إلى توظيف الكفاءات القيادية من غير أفراد العائلة.

دراسة حالة

وتضمنت الندوة دراسة حالة تفاعلية حول حوكمة الشركات العائلية، حيث شارك الحضور في مناقشات ثرية للتعرف إلى أفضل الممارسات في إدارة حوكمة الشركات العائلية. ووفرت هذه الدراسة فهماً شاملاً لعناصر النجاح الرئيسة في إرساء هيكليات قوية للحوكمة العائلية، وتأثير الحوكمة على أداء الشركة وعملية صنع القرار. وتعليقاً على تنظيم الندوة، قال محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي: ((من خلال قيادتها مبادرات مركز دبي للشركات العائلية، تلتزم غرف دبي بتحسين بيئة الأعمال في الإمارة، وتوفير الفرص اللازمة لتوسيع معارف وخبرات الشركات العائلية، بشأن أهمية الحوكمة، للحفاظ على نموها واستمراريتها. ونحن ملتزمون بزيادة وعي الشركات العائلية حول قضايا الحوكمة، ونحرص على استضافة الشركات العائلية العالمية لعرض تجاربها، وتبادل المعرفة مع نظيراتها في دبي)).