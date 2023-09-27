ريتشارد هول رئيساً تنفيذياً لـ«دانة غاز»

ريتشارد هول رئيساً تنفيذياً لـ«دانة غاز»
التاريخ
9/27/2023 7:28:40 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
وافق مجلس إدارة شركة دانة غاز، على تعيين ريتشارد هول رئيساً تنفيذياً للشركة، وذلك اعتباراً من 6 نوفمبر 2023. ووفقاً لبيان الشركة على موقع سوق أبوظبي، اطلع مجلس الإدارة خلال اجتماعه على تقرير عن فرص أعمال جديدة محتملة للشركة، وتقرير خطط تمويل الشركة، إلى جانب تقرير عن سير عمليات الشركة ومشروعاتها في الإمارات ومصر وإقليم كردستان العراق، فضلاً عن تقرير عن سير الدعاوى القانونية ودعاوى التحكيم.
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