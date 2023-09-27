ريتشارد هول رئيساً تنفيذياً لـ«دانة غاز»

وافق مجلس إدارة شركة دانة غاز، على تعيين ريتشارد هول رئيساً تنفيذياً للشركة، وذلك اعتباراً من 6 نوفمبر 2023. ووفقاً لبيان الشركة على موقع سوق أبوظبي، اطلع مجلس الإدارة خلال اجتماعه على تقرير عن فرص أعمال جديدة محتملة للشركة، وتقرير خطط تمويل الشركة، إلى جانب تقرير عن سير عمليات الشركة ومشروعاتها في الإمارات ومصر وإقليم كردستان العراق، فضلاً عن تقرير عن سير الدعاوى القانونية ودعاوى التحكيم.

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