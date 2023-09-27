تيم كلارك: خطط مستقبلية كبيرة لـ«طيران الإمارات»

أكّد سير تيم كلارك، رئيس ((طيران الإمارات))، أن الناقلة لديها خطط مستقبلية كبيرة للتوسع على كافة الأصعدة، بما في ذلك ضم طائرات جديدة إلى أسطولها، وكذلك إضافة وجهات جديدة إلى شبكاتها، وغير ذلك من صور التوسع.

جاء ذلك في تصريحات لكلارك في مقابلة تليفزيونية أجراها أمس على هامش مشاركته في فعاليات ((المهرجان العالمي للطيران 2023)) المُقام حالياً في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وقال كلارك: ((فيما يتعلق بالحقبة الجديدة في عمر ((طيران الإمارات))، لدينا خطط كبيرة لتوسع الناقلة. وتشمل هذه الخطط أسطولاً جديداً، أعداداً أكبر من الطائرات، وشبكة أكبر، والتعاون مع ((فلاي دبي)). لذا، أعتقد أن الأمور ستكون جيدة.

لقد تعلمنا الكثير من أزمة جائحة ((كوفيد 19))، حيث أعادت ترتيب أفكارنا، وكذلك أعادت ترتيب عملياتنا. وخرجنا من هذه الأزمة بتحقيق أكبر ربح حققناه على الإطلاق في تاريخنا، وكان ذلك خلال العام الماضي، وهذا العام سيكون الوضع أفضل)).

وتطرق كلارك إلى طُرُز الطائرات التي تعتزم ((طيران الإمارات)) التركيز على ضمها إلى أسطولها في المستقبل، فقال: ((نتباحث مع ((بوينغ))، كما نفعل الشيء نفسه أيضاً مع ((إيرباص))، كما نُعين أعداداً كبيرة من الطيارين، ومنهم العديد الذين يقودون الطائرات من طراز ((إيرباص إيه 380)) أو غيرها من الطرُز، وذلك ببساطة لأننا سننقل بعضاً من هؤلاء الطيارين لقيادة الطائرات من طراز ((إيرباص إيه 350))، والتي ستنضم إلى أسطولنا في يوليو وأغسطس من العام المقبل.

ولدينا من هذا الطراز 50 طائرة تسلمناها في طلبية سريعة. لذا، يتعين علينا تدوير طيارينا بين طرُز الطائرات، وهذا يقتضي تعيين المزيد من الطيارين)).

وأضاف: ((نأمل أن تصلنا الطائرات من طراز ((بوينغ 777 - 9)) نهاية عام 2025، بينما ستصل إلينا الطائرات من طراز ((إيرباص إيه 350)) خلال العام المقبل. ونحتاج المزيد من طائرات ((بوينغ 777 - 9)) على الأرجح في المستقبل، وذلك بسبب إحالة العديد من طائرات ((إيرباص إيه 380)) إلى التقاعد.

إننا ننظر إلى الطائرات من طراز ((إيرباص إيه 350 - 1000)) بجدية إلى حدٍ بعيد. ولا زالت الطائرات من هذا الطراز تعاني من مشاكل في الدفع عند الالتفاف. ونأمل أن يجري حلها في غضون العامين المقبلين)).