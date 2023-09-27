اتفاقية لاستقطاب المواهب العالمية إلى أبوظبي

وقّع مكتب أبوظبي للمقيمين، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لدعم المجتمع المزدهر في الإمارة، وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة لأفضل المواهب، و((في إف إس غلوبال))، أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا المخصصة للحكومات والبعثات الدبلوماسية حول العالم، مذكرة تفاهم تعنى بتوفير أفضل الخدمات للمقيمين الحاليين والجدد. وقّع مذكرة التفاهم حارب المهيري المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للمقيمين، وأتول مروه الرئيس التنفيذي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شركة ((في إف إس غلوبال)).

وقال حارب المهيري: ((مع التزامنا الثابت بتعزيز مكانة أبوظبي العالمية، باعتبارها الوجهة المفضلة لأصحاب المواهب، فإن تعاون مكتب أبوظبي للمقيمين مع ((في إف إس غلوبال))، هو بمثابة منصة لإتاحة التكامل السلس بين أصحاب المواهب من جميع أنحاء العالم، واندماجهم في المجتمع المحلي للإمارة، وتعزيز جذب واستبقاء أفضل المواهب العالمية في أبوظبي)).

نقاط القوة

وستسلط الرؤية المشتركة بين الجهتين، الضوء على نقاط القوة والسمات الفريدة التي تتمتع بها الإمارة، والتي تجعلها وجهة جذابة ومرحبة بالجميع من شتى أنحاء العالم.

وقال أتول مروه: ((يشرفنا أن نكون شركاء موثوقين لمكتب أبوظبي للمقيمين، كما تسعدنا المشاركة على نحو حيوي في الجهود الهادفة لجذب الجميع من أجل زيارة الدولة والإقامة فيها. ونتطلع لتزويدهم بأفضل الخدمات على مستوى القطاع)).

وأكد الطرفان أهمية تعزيز العمل المشترك من أجل تسليط الضوء على الفرص الكبيرة التي توفرها أبوظبي للمواهب العالمية وعائلاتهم، على الصعيدين المهني والشخصي.