لينكدإن تكشف أبرز 10 شركات ناشئة في الدولة 2023

أعلنت لينكدإن، أكبر شبكة مهنية في العالم، عن تصنيفها السنوي لأبرز 10 شركات ناشئة في الإمارات، وذلك للشركات التي أظهرت نمواً استثنائياً خلال العام الماضي.

وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي وركود أسواق العمل، أظهر سوق الإمارات مرونة في مواجهة التقلبات وزيادة في التوظيف بـ49 % أغسطس الماضي مقارنة بشهر أغسطس عام 2019 قبل الوباء. وقد انتقلت هذه المرونة إلى عالم الشركات الناشئة، حيث استطاعت الشركات المدرجة في القائمة الازدهار في ظل التحديات التي تبعت أزمة الوباء العالمية والاستمرار في الابتكار والاستثمار في أفضل المواهب، في مؤشر على الفرص المستقبلية التي تنتظرها.

يتم نشر قائمة لينكدإن لأبرز الشركات الناشئة سنوياً، وهي مصممة لتكون مصدراً موثوقاً به يقدم إرشادات للمهنيين الذين قد يبحثون عن فرص عمل جيدة مع الشركات الناشئة. وتضم قائمة أبرز الشركات الناشئة في الإمارات للعام 2023: ((إيكار)) و((كفو)) و((ذا چيفينج موڤمنت)) و((هاب باي)) و((بيور هارفست للمزارع الذكية )) و((يوك براندز)) و((ياب)) و((تابي)) و((نيم كارد)) و((جربتيك)).